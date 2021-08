Le azioni europee hanno raggiunto il record più lungo dal 1990

Spinti dalla stagione degli utili pesanti e dalla forte ripresa dalla pandemia, i mercati azionari europei sono leggermente aumentati, stabilendo il record più lungo degli ultimi tre decenni.

L’indice regionale Stoxx 600 è salito dello 0,2% a un nuovo massimo record per il decimo giorno di negoziazione consecutivo. L’indice stabilirà un record di serie vincenti per il giorno di negoziazione più lungo almeno dal 1990.

Ad oggi, i forti guadagni riportati su entrambe le sponde dell’Atlantico hanno aumentato i prezzi delle azioni. Secondo Goldman Sachs, in Europa hanno superato le aspettative dell’11% finora in questo trimestre, con oltre la metà delle aziende che ha riferito che la propria performance ha superato le aspettative degli analisti di almeno il 5%.

“La performance dei mercati azionari europei quest’anno è buona come quella degli Stati Uniti. [which is] È qualcosa di cui essere orgogliosi”, ha affermato Sharon Bell, stratega europea della banca, osservando che dopo la crisi finanziaria del 2008, ci vorranno 11 anni prima che l’utile per azione si riprenda. Picco prima dell’epidemia”.

“Durante questa pandemia, il cane non ha abbaiato: l’Europa non ha crisi bancarie, crisi sovrane e crisi del debito. Molte cose che l’Europa ha implementato per il 2008 hanno ora ottenuto risultati”, ha aggiunto.

Secondo i futures che seguono l’indice S&P 500 e l’indice Nasdaq Composite, il mercato statunitense dovrebbe aprire a New York.

I titoli finanziari e di consumo hanno guidato i guadagni, con la società di attrezzature alimentari GEA Group e il fornitore di software finanziario SimCorp che guidano i guadagni dopo aver riportato risultati positivi nel secondo trimestre venerdì. Dopo i dati sulla forte crescita per il secondo trimestre pubblicati giovedì, l’indice FTSE 100 del Regno Unito è aumentato dello 0,4% grazie ai guadagni di minatori e rivenditori.

Il mercato asiatico è debole, colpito dalla diffusione della variante Delta Covid-19, e Gli sforzi di Pechino Controlla i settori chiave dell’economia, comprese le sue potenti aziende tecnologiche. L’indice Hang Seng di Hong Kong è sceso dello 0,5%, i conglomerati tecnologici cinesi Tencent e Alibaba sono rimasti indietro e anche l’indice 300 di Shanghai e Shenzhen è sceso.

La Cina ha adottato un atteggiamento di “tolleranza zero” nei confronti della diffusione della variante Delta a livello nazionale, spingendo le autorità a chiudere parzialmente il terzo porto più grande del mondo giovedì dopo aver rilevato un caso. Dopo che le restrizioni del blocco sono state revocate in molte parti del mondo, la catena di approvvigionamento non è stata in grado di far fronte allo shock della domanda e i costi di trasporto globali hanno raggiunto livelli record.

Ernan Cui, analista cinese di Gavekal Research, ha dichiarato: “La leadership ritiene che i costi economici di una politica di tolleranza zero siano gestibili e molto migliori della diffusione incontrollata di Covid-19”.

“Ciò significa che i viaggi nazionali e i servizi ai consumatori continueranno a essere limitati da misure restrittive almeno per il resto del 2021 e la prospettiva di riaprire i viaggi internazionali è nella migliore delle ipotesi esigua”.

I titoli di stato sono leggermente aumentati e il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni è sceso di 0,03 punti percentuali all’1,33%. Quando i prezzi scendono, i rendimenti aumentano. I prezzi del petrolio sono scesi e il greggio Brent è sceso dello 0,2% a 71,19 dollari.