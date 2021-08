Le azioni gratuite metteranno Robinhood nei guai per l’azienda e le autorità di regolamentazione?

Robinhood fornisce da molti anni ai clienti azioni gratuite per aprire un conto o invitare amici. Questo approccio potrebbe presto costare più soldi alle società di brokeraggio online.

Le società di intermediazione come Robinhood devono fornire materiale di delega agli azionisti delle società quotate prima dell’assemblea annuale. Successivamente, vengono rimborsati dalla società quotata per i costi di distribuzione.

Ciò significa che gli omaggi azionari di Robinhood mettono alcune aziende su fatture più grandi per fornire dichiarazioni di delega. Ora, questo approccio ha suscitato una forte opposizione da parte dell’azienda e il controllo da parte delle autorità di regolamentazione del mercato.

Una società che sta boicottando è la casa farmaceutica Catalyst Pharmaceuticals, con sede in Florida, che ha affermato che il piano di Robinhood l’anno scorso è costato più di $ 200.000 e potrebbe essere più costoso quest’anno.

“Come parte del suo piano promozionale, Catalyst si è resa conto che Robinhood ha regalato gratuitamente azioni ordinarie di Catalyst”, ha scritto il CEO di Catalyst Patrick McEnany in una lettera di commento di giugno alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti. “Catalyst ritiene che potrebbero esserci molte aziende che affrontano lo stesso problema. In questo caso, il costo della distribuzione dei materiali agli azionisti di minoranza è oneroso e irragionevole”.

A seguito di questa e di altre lettere, il 13 agosto la Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ha approvato una proposta di modifica delle regole della Borsa di New York che vieta ai broker di chiedere un compenso alla società perché avrebbero ricevuto investimenti azionari gratuiti dai broker. .

Le nuove regole non influenzeranno immediatamente Robinhood, che non è membro della Borsa di New York.

Ma la società sta ora sollecitando la Financial Industry Regulatory Authority (Finra), che supervisiona i broker, incluso Robinhood, ad approvare modifiche alle regole simili.

“Non ci aspettiamo che l’esenzione dal rimborso abbia un impatto significativo su di noi, anche se adottata da altre agenzie di regolamentazione”, ha affermato un portavoce di Robinhood. “Ai clienti piace il nostro piano di inventario gratuito e pensiamo che sia pienamente in linea con la nostra missione di democratizzare la finanza per tutti”.

Se Finra segue l’esempio della Borsa di New York e vieta a Robinhood di chiedere il rimborso, questa sarà l’ultima di una serie di azioni normative volte alle pratiche commerciali in rapida crescita del broker.

All’inizio di quest’anno, Finra ha imposto una multa di quasi 70 milioni di dollari a Robinhood per risolvere le accuse di clienti fuorvianti, approvare strategie rischiose per commercianti non qualificati e non aver supervisionato la tecnologia che ha fallito e ha impedito milioni di transazioni. Inoltre, la US Securities and Exchange Commission sta esaminando la pratica di Robinhood e di altri broker che inviano ordini di azioni dei clienti a società di trading ad alta velocità in cambio di contanti, una pratica chiamata pagamento del flusso degli ordini.

Lo scorso autunno, Catalyst ha appreso che il numero di persone che possiedono le sue azioni è salito da 25.000 lo scorso anno a 280.000. La società di 74 dipendenti ha ricevuto $ 234.000 in fatture dai fornitori di servizi Robinhood per coprire il costo dell’invio di materiali per agenti agli investitori prima dell’assemblea degli azionisti del 2020, rispetto ai $ 12.500 del 2019.

Un’altra società, Marathon Oil, ha scoperto che dal 2019 al 2020 il numero di azionisti è aumentato di quasi 32 volte e i costi di distribuzione delle agenzie sono stati 25 volte superiori.

Entrambe le società hanno avviato le indagini per determinare la causa. Hanno scoperto che la maggior parte dei nuovi investitori detiene un piccolo numero di azioni attraverso Robinhood.

Come una delle sue principali strategie di marketing, Robinhood assegnerà in modo casuale una condivisione gratuita agli utenti che legano un conto bancario per la prima volta o consigliano a un amico di utilizzare la sua app. Gli utenti di Robinhood hanno rivendicato $ 78,7 milioni in azioni nell’ambito del piano nel 2020, rispetto ai $ 29,4 milioni nel 2019, poiché la sua base di clienti è aumentata durante la pandemia di coronavirus.

Il broker ha affermato che sebbene queste azioni siano selezionate casualmente dall’inventario di Robinhood e possano valere fino a $ 225 per azione, i clienti hanno una probabilità del 98% di ottenere azioni con un prezzo compreso tra $ 2,50 e $ 10.

Per quanto riguarda la maratona, il numero di azionisti è aumentato dopo che il prezzo delle azioni è sceso da oltre 13 dollari a 3,12 dollari tra l’inizio del 2020 e la fine di marzo di quell’anno a causa dei gravi danni alle società energetiche a causa della pandemia. In altre parole, la società ha dichiarato che quando era necessario tagliare le spese, il calo dei prezzi delle azioni alla fine ha comportato costi di agenzia “straordinariamente elevati”.

“Poco dopo che MRO ha realizzato questa correlazione, un dipendente MRO ha visto un annuncio su Facebook quando ha aperto un account Robinhood, offrendo azioni gratuite”, ha scritto il consigliere generale di Marathon Kim Warnica in una lettera di commento alla Securities and Exchange Commission degli Stati Uniti ad aprile Said, utilizzando la società codice azionario. “Inoltre, l’ufficio della segreteria della società ha appreso che, grazie al programma Robinhood, due persone hanno ricevuto azioni MRO gratuitamente”.

Gli avvocati dei titoli hanno affermato che è comune per Finra seguire l’approccio del NYSE su questioni relative alle agenzie perché lo scambio ha un gran numero di società quotate.

Un portavoce di Finra ha detto che l’agenzia sta rivedendo la decisione della SEC.

Un portavoce della US Securities and Exchange Commission non ha risposto a una richiesta di commento.

