Le azioni indiane sono piatte poiché Hero MotoCorp e Reliance compensano le perdite tecniche – shareandstocks.com

Reuters, Bangalore, 2 luglio, le azioni indiane sono rimaste invariate venerdì, poiché i guadagni di Hero MotoCorp e Reliance Industries sono stati compensati dal calo dei titoli informatici pesanti.

Alle 04:00 GMT, l’indice blue chip NSE Nifty 50 è sceso dello 0,02% a 15.676,25 e l’indice di riferimento S&P BSE Sensex è sceso dello 0,04% a 52.299,41.

Sebbene la riduzione dei casi di COVID-19, l’allentamento delle restrizioni e l’aumento delle vaccinazioni abbiano recentemente aiutato l’indice a raggiungere un livello record, questa settimana hanno avuto difficoltà a causa della mancanza di nuovi fattori scatenanti interni e si prevede che registreranno più di 1 % ogni settimana.

Hero MotoCorp, il più grande produttore di motociclette indiano, è aumentato dell’1,6% dopo l’aumento delle vendite di giugno.

Group Reliance Industries è aumentato dello 0,7% e ha continuato a recuperare dopo essere sceso per cinque giorni consecutivi.

L’indice Nifty IT è sceso dello 0,5% e dovrebbe scendere per il secondo giorno di negoziazione consecutivo.

L’indice Nifty Bank è salito dello 0,1%.

La Reserve Bank of India ha dichiarato giovedì nel suo rapporto sulla stabilità finanziaria che l’impatto della pandemia sui bilanci bancari non è così grave come previsto in precedenza. (Segnalazione di Anuron Kumar Mitra a Bangalore; montaggio di Uttaresh.V)

leggi di più