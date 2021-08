Le azioni LG Chem della Corea del Sud crollano a causa del richiamo del veicolo elettrico GM Reuters

LG Electronics, che assembla batterie LGES in moduli batteria, ha chiuso in ribasso del 4,1%, mentre l’indice di riferimento locale è aumentato dell’1%.

Sia General Motors che i richiami di Hyundai riguardano batterie insaccate, non batterie cilindriche fornite ai clienti LGES tra cui Tesla (NASDAQ:) Inc..

Le azioni di SEOUL (Reuters)-LG Chemical Co., Ltd. hanno chiuso in ribasso dell’11,1% lunedì, dopo che General Motors (NYSE:) ha dichiarato che richiamerà altri 73.000 veicoli pochi mesi dopo che Hyundai Motor Co. ha effettuato richiami simili. batteria dell’azienda coreana.

© Reuters. Foto del file: il logo LG Chem è apparso nel suo edificio per uffici a Seoul, in Corea del Sud, il 16 ottobre 2020. REUTERS/Kim Hong-Ji/File Photo//File Photo

Disclaimer:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.