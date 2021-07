Le azioni Mattel volano dopo guadagni inaspettati

Share it

Mattel

L’utile inaspettato rettificato del rapporto per il secondo trimestre ha spinto il prezzo delle azioni più in alto nella transazione estesa.

Secondo i dati di FactSet, il produttore di giocattoli (codice stock: MAT) ha annunciato un utile rettificato per azione di 3 centesimi, che ha superato la stima di consenso di una perdita netta di 5 centesimi per azione. Questa cifra sottrae circa 5 centesimi per azione dalle spese di liquidazione e ristrutturazione e dalle spese connesse. Ricordi dormienti inclinati.

Il prezzo delle azioni di Mattel è aumentato del 7% a $ 21,97 nel trading after-hour. Il titolo è aumentato dell’81% Negli ultimi 12 mesi Alla chiusura di martedì, è del 17% da inizio anno. “Le nostre prestazioni complessive e la crescita complessiva dei ricavi in ​​questo trimestre hanno aggiunto slancio alla nostra strategia di trasformazione”, ha affermato il CEO Ynon Kreiz nel rapporto sugli utili. “Ora siamo saldamente in una modalità di crescita e trasformeremo Mattel in un’azienda di giocattoli ad alte prestazioni guidata dalla proprietà intellettuale”. La società ha affermato che il margine di profitto lordo nel secondo trimestre è passato dal 43,6% nel 2020 al 47,5%, ma ha parzialmente compensato i guadagni di assorbimento dei costi fissi associati all’elevata crescita delle vendite Inflazione attraverso i costi di input Nel costo della merce venduta. Il conto totale per bambole d’azione, set da costruzione, giochi e altre categorie – una cifra rettificata che rappresenta le fatture ai clienti – ha raggiunto $ 258 milioni, sebbene la crescita dei marchi Jurassic World, Master of the Universe, WWE e MEGA Bloks. parzialmente compensato nel gioco, compreso UNO. Le entrate globali totali di Doll hanno raggiunto i 395 milioni di dollari USA, un aumento del 51% su base annua, trainato dai marchi Barbie, American Girl, Elf e Polly Pocket. Nelle categorie di neonati, bambini piccoli e bambini in età prescolare, guidate dai marchi Fisher-Price e Thomas & Friends, il fatturato totale è aumentato del 15% a 229 milioni di dollari. Durante la chiamata agli utili, Kreiz ha aumentato la previsione di crescita delle vendite nette dell’azienda tra il 12% e il 14%, rispetto alla gamma precedente Fino all’8%La società ha anche aumentato le sue previsioni sugli utili per l’intero anno prima di interessi, imposte, deprezzamenti e ammortamenti a un valore compreso tra 875 milioni di dollari USA e 900 milioni di dollari USA, superiore al precedente massimo di 825 milioni di dollari USA. La società prevede anche una crescita a una cifra delle vendite nette nel 2022 e nel 2023. Scrivi a Connor Smith connor.smith@barrons.com

