Le azioni Micron vengono aggiornate prima che diventino redditizie – shareandstocks.com

dimensione del font

L’aggiornamento di titoli volatili come i produttori di chip di memoria richiede molta fiducia

Tecnologia Micron

A poche ore dal resoconto dei guadagni.

Ma niente di più Ambrish Srivastava di BMO Capial Questa mattina ha alzato il suo rating su Micron (codice azionario: MU) dalla performance del mercato per sovraperformare il mercato.Il nuovo target price è di US $ 110, che è superiore a US $ 90. Srivastava ha scritto in un rapporto di ricerca che il nucleo del suo articolo è che, guidato dalle dinamiche di offerta, dalla disciplina della spesa in conto capitale e dai forti driver della domanda, l’ambiente di fornitura dei chip di memoria continuerà ad essere limitato entro il 2022.

L’analista ha scritto che questa non è una chiamata sul prossimo rapporto sugli utili trimestrali, ma questa tempistica aggiunge senza dubbio un po’ di fascino all’aggiornamento.

Le aspettative per Micron sono state fluttuanti negli ultimi mesi, con particolare enfasi sulla domanda e sulla dinamica dei prezzi dei chip di memoria, in particolare DRAM, che rappresenta circa il 70% delle vendite di Micron, e la maggior parte del resto è memoria flash NAND.

Iscrizione alla newsletter Revisione e anteprima La sera di ogni giornata lavorativa, ci concentreremo sulle importanti notizie di mercato del giorno e spiegheremo cosa potrebbe accadere domani.

Per il trimestre conclusosi a maggio, Micron inizialmente prevedeva un fatturato compreso tra 6,9 miliardi di dollari e 7,3 miliardi di dollari. Amministratore delegato

Sanjay Mehrotla

Alla conferenza virtuale di JPMorgan Chase Investment alla fine del mese scorso, ha detto agli investitori che il totale raggiungerà o supererà la fascia alta della gamma, ha affermato che i margini lordi e gli utili per azione non GAAP potrebbero essere forti in questo trimestre. La guida richiede un profitto non-GAAP di US$ 1,62 per azione, dando o ricevendo 7 centesimi e un tasso di profitto non-GAAP del 41,5%, dando o ricevendo un punto percentuale. Il consenso di strada richiede un fatturato di 7,23 miliardi di dollari e un profitto di 1,71 dollari per azione.

Srivastava ha sottolineato che le azioni di Micron sono rimaste indietro rispetto all’intero gruppo di semiconduttori finora quest’anno, con un aumento di circa il 10%, mentre l’aumento del settore è del 20%.Ha scritto: “Riteniamo che a causa della digestione dell’inventario dei telefoni cellulari in Cina e dell’eventuale rallentamento dei personal computer, nonché dell’incertezza sulla durata dell’intero ciclo, le persone nutrono notevoli preoccupazioni per i prezzi recenti”. “Sebbene alcune preoccupazioni siano giustificate. , Ma vediamo una situazione completamente diversa più lontano, vediamo l’industria delle DRAM [coming] Lo squilibrio tra domanda e offerta in entrata nel 2022. Vediamo che entrambe le dinamiche dal lato dell’offerta e della domanda stanno guidando questo squilibrio. “

Ritiene che la forte domanda nei mercati dei server e dei data center e la continua crescita dei telefoni cellulari 5G compensino le aspettative di una debole domanda del mercato dei PC.

Srivastava ora prevede che l’utile per azione di Micron per agosto 2021 sarà di US $ 5,85, superiore alla precedente previsione di US $ 5,40; per l’anno fiscale 2022, ora si aspetta un utile per azione di US $ 12,20, che è superiore a US $ 10,75.

Le azioni di Micron sono aumentate dell’1,1% a 83,82 dollari.

Scrivi a Eric J. Savitz eric.savitz@barrons.com