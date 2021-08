Le azioni NIO diminuiscono dopo un incidente automobilistico mortale che coinvolge la tecnologia di guida autonoma

dimensione del font

azioni cinesi Macchina elettrica creatore

Wei Lai

Lunedi mattina debole, dopo un paio di volte Rapporto Incidente mortale che coinvolge l’azienda Funzione pilota automatico.

Il prezzo delle azioni di Weilai è sceso di circa il 5% nelle contrattazioni pre-mercato lunedì.

Indice Standard & Poor’s 500

e

Dow Jones Industrial Average

Tutti i futures sono scesi dello 0,3% circa.

La scorsa settimana si è verificato un incidente mortale in Cina, che ha coinvolto il SUV o SUV ES8 dell’azienda.Il veicolo è dotato di una serie di funzioni di assistenza alla guida, tra cui

Intel

(Codice stock: INTC) Divisione Muovi gli occhi, Il che rende possibili alcune forme di guida autonoma.Chiama la funzione di assistenza alla guida di NIO Pilota Weilai E usa la fotocamera come il cosiddetto occhio della macchina.

NIO ha anche altre tecnologie di guida autonoma, chiamate NAD, come radar, lidar (un tipo di radar basato su laser) e visione della telecamera, oltre ad alcuni

Nvidia

(NVDA) per elaborare tutti i punti dati dall’auto.

La funzione NAD non sembra essere applicabile a tutti i veicoli NIO, incluso ES8. Tutti i sistemi di guida autonoma richiedono che i conducenti prestino sempre attenzione alla strada.

Weilai non ha potuto commentare immediatamente il rapporto o la configurazione dell’assistenza alla guida.

L’industria automobilistica globale è ancora supervisione E problemi di marca che circondano la tecnologia indipendente. Finché il sistema viene utilizzato come previsto, le funzioni di guida autonoma, come il cruise control adattivo e l’assistente al mantenimento della corsia, possono rendere la guida più sicura. Tuttavia, quando il sistema viene chiamato pilota o pilota automatico, il conducente potrebbe fare troppo affidamento su queste funzioni. Le agenzie governative di regolamentazione della sicurezza come la National Highway Traffic Safety Administration stanno ancora elaborando piani per prepararsi all’introduzione di funzioni di guida autonoma più avanzate.

Entrando nelle negoziazioni di lunedì, il prezzo delle azioni di Weilai è diminuito di circa il 16% finora nel 2021. Nonostante ciò, il prezzo delle azioni è aumentato di quasi il 23% negli ultimi tre mesi. La carenza globale di semiconduttori automobilistici ha limitato la produzione di veicoli leggeri e il forte volume di consegna e l’impatto indebolito hanno contribuito a migliorare il sentimento degli investitori.

Scrivi ad Al Root allen.root@dowjones.com