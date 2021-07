Le azioni sono sull’orlo delle varianti del virus delta e della politica della Fed Reuters

2/2 © Reuters. Il 28 febbraio 2020, nel distretto finanziario di Pudong a Shanghai, in Cina, è scoppiato un nuovo tipo di coronavirus: un uomo che indossava una maschera è stato visto all’interno dell’edificio della Borsa di Shanghai. REUTERS/Aly Song/Files



2/2

Autore: Tom Arnold e Pauline Duran

LONDRA/Sydney (Reuters)- I mercati azionari globali sono scesi dai massimi storici martedì a causa dei timori che il nuovo focolaio di coronavirus in Asia indebolirà la ripresa economica, mentre gli investitori rimangono a disagio per il ritiro degli Stati Uniti dalle politiche di allentamento.

I mercati azionari europei, misurati dall’indice paneuropeo, sono aumentati dello 0,4%, aiutati dall’aumento dei titoli industriali, finanziari e minerari, e queste industrie beneficeranno del miglioramento economico.

L’ottimismo su una ripresa costante ha portato l’indice di riferimento europeo a salire per il quinto mese consecutivo.

Al contrario, l’indice più ampio di Morgan Stanley Capital International nella regione Asia-Pacifico al di fuori del Giappone è sceso dello 0,5% poiché il recente slancio positivo si è bloccato poiché alcuni paesi hanno reimposto i blocchi per frenare la diffusione della variante Delta del virus.

In calo dello 0,8%, mentre in Australia, l’indice ASX/200 ha chiuso in ribasso dello 0,1% poiché l’aumento nazionale delle restrizioni COVID-19 ha indebolito il sentimento del mercato. Le azioni sudcoreane hanno chiuso in ribasso dello 0,5%.

Il mercato azionario cinese è sceso dello 0,92% poiché gli investitori hanno tratto profitto dopo il forte rimbalzo della Cina dall’impatto della pandemia di COVID-19.

I futures sugli indici azionari statunitensi sono rimasti piatti, mentre l’indice MSCI Global, che replica le azioni di 50 paesi, è sceso dello 0,1%, lasciando il record stabilito il giorno prima.

Dopo che la Fed ha scioccato i trader con un atteggiamento duro all’inizio di questo mese, il mercato è in uno stato di tensione e le preoccupazioni sulla diffusione della variante altamente contagiosa del Delta stanno indebolendo il sentimento del mercato.

L’Indonesia sta lottando per gestire casi record, mentre la Malesia estenderà il periodo di blocco e la Thailandia ha annunciato nuove restrizioni.

James Athey, capo degli investimenti di Aberdeen Standard Investments, ha dichiarato: “In generale, le prospettive per la politica fiscale e monetaria negli Stati Uniti in particolare sono ora un fattore più rilevante nelle menti del mercato, piuttosto che la diffusione delle variabili Delta. .” “È probabile che questo si dimostri. Infantile o compiacente.”

In Europa, gli investitori stanno osservando i dati sui prezzi al consumo tedeschi pubblicati martedì per avere indizi su cosa potrebbero significare per le continue misure di stimolo della banca centrale.

Un sondaggio Reuters ha mostrato che i dati di giugno da rilasciare alle 1200 GMT erano del 2,3%, superando l’obiettivo della zona euro della Banca centrale europea.

Negli Stati Uniti, venerdì sarà pubblicato il tanto atteso rapporto sull’occupazione di giugno. Potrebbe influenzare le prospettive della politica della Fed e le aspettative di rialzo dei tassi di interesse.

“L’inflazione è già molto più alta delle aspettative della Fed, quindi in termini di quando la Fed si sentirà rilassata e inizierà a ridurre il segnale, il tasso di miglioramento del mercato del lavoro è davvero molto più avanti di tutti gli altri indicatori”, Ray Attrill, Sydney National Australia Bank (OTC: ) Responsabile della strategia sui cambi.

La notizia che le due parti statunitensi potrebbero raggiungere un accordo sulla spesa per le infrastrutture durante il fine settimana ha contribuito ad aumentare la propensione al rischio lunedì.

A Wall Street, lunedì, l’indice Nasdaq e l’indice Nasdaq sono saliti rispettivamente dello 0,98% e dello 0,23%, stabilendo un massimo record.

Il rendimento dei titoli del Tesoro USA a 10 anni di riferimento è leggermente aumentato, ma è stato inferiore al livello degli ultimi giorni a 1,4951%. La scorsa settimana, ha stabilito il suo più grande guadagno settimanale da marzo.

Il rendimento dei titoli di stato tedeschi a 10 anni è rimasto piatto a -0,187%, vicino al recente massimo di un mese.

Nel mercato valutario, il dollaro USA è salito ai massimi di tre mesi contro le principali valute. Il dollaro è salito dello 0,14% contro un paniere di valute a 92,003. Ma molti investitori sono rimasti in disparte prima del rapporto sull’occupazione di venerdì.

Gli investitori stanno anche prestando attenzione ai dati sulla fiducia dei consumatori statunitensi nella tarda serata di martedì e all’indice manifatturiero di giovedì dell’Institute of Supply Management per trovare indizi sulla direzione dei tassi di interesse.

Sia il dollaro USA che lo yen hanno beneficiato di una certa domanda di rifugio sicuro, principalmente a causa delle preoccupazioni sulla diffusione della variante altamente contagiosa del Delta scoperta per la prima volta in India.

L’euro è sceso dello 0,1% a $ 1,1911, tornando al minimo di 2 mesi e mezzo di 1,8470 raggiunto il 18 giugno.

La sterlina è tornata al minimo di due mesi, scendendo dello 0,2% a 1,3861 dollari.

Le preoccupazioni per la reimplementazione del blocco COVID-19 in alcune parti dell’Australia hanno ostacolato il tasso di cambio del dollaro USA del paese, che è sceso dello 0,3% a 0,75580 USD.

L’ansia per la diffusione del virus ha colpito anche i prezzi del petrolio, che sono scesi per il secondo giorno consecutivo poiché gli investitori erano preoccupati per il rallentamento della crescita della domanda di carburante.

È sceso dello 0,2% a 74,54 dollari USA al barile, mentre il greggio leggero statunitense è sceso dello 0,1% a 72,82 dollari USA al barile.

È sceso dello 0,6% a 1.768,10 dollari per oncia.