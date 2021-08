Le azioni statunitensi hanno aperto leggermente in rialzo, l’indice S&P 500 dovrebbe raggiungere un livello record

Il mercato azionario statunitense è aumentato leggermente nelle prime fasi di negoziazione di martedì e si prevede che l’indice S&P 500 raggiungerà un livello record poiché i rialzisti continuano a trovare slancio nella piena approvazione del vaccino COVID-19 un giorno fa, mentre gli investitori stanno aspettando un discorso questo fine settimana dal presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Dow Jones Industrial Average

giù,

+0.16%

È aumentato di 59,41 punti, o 0,2%, a 35.395,12.

Indice Standard & Poor’s 500

Arpione,

+0,26%

È aumentato leggermente di 8,13 punti o 0,2% per chiudere a 4.487,66 punti, superiore al prezzo di chiusura record di 4.479,71 punti fissato il 16 agosto.

Indice composito Nasdaq

Confrontare,

+0,55%

Lunedì ha raggiunto un massimo record, salendo di 41,71 punti, o dello 0,3%, a 14.984,36.

Lunedì, il Dow Jones Industrial Average è salito di 215 punti, l’S&P 500 è salito dello 0,9% al secondo livello più alto della storia e il Nasdaq Composite è salito dell’1,6%.

Cosa sta guidando il mercato?

Lunedì c’è stata la notizia che i regolatori statunitensi hanno dato la piena approvazione ai prodotti BioNTech di Pfizer e il mercato spera di espandere i suoi guadagni martedì.

PTFE,

-2,60%

BNTX,

-5,42%

Il vaccino Covid potrebbe significare che più datori di lavoro chiedono aiuto per fermare la diffusione delle varianti delta, poiché ci sono segnali che le varianti delta del coronavirus potrebbero rallentare la crescita economica, come Indice completo dei gestori degli acquisti di Markit degli Stati Uniti di agosto Il display è sceso al minimo di otto mesi. Il Dipartimento della Difesa degli Stati Uniti e le scuole di New York City hanno immediatamente implementato le normative sulla vaccinazione per tutti i dipendenti.

“Per ora, la ricerca di affari è ancora molto ridotta e la media mobile a 50 giorni è ancora strettamente protetta dai rialzisti e il mercato raggiunge regolarmente massimi record”, ha affermato Michael Brown, analista di mercato senior. Caxton Forex.

Gli investitori stanno anche aspettando che il presidente della Fed di Jackson Hole Jerome Powell tenga un discorso venerdì, e sono incoraggiati dai rapporti secondo cui il segretario al Tesoro degli Stati Uniti Janet Yellen ha sostenuto Powell come presidente della Fed per altri quattro anni.

Oltre il 90% delle società S&P 500 riferisce che la stagione degli utili del secondo trimestre sta volgendo al termine. I dati di Refinitiv mostrano che i guadagni delle società che compongono l’indice S&P 500 potrebbero essere aumentati del 94,7% su base annua.

Martedì, il calendario aziendale ed economico degli Stati Uniti è lento e i nuovi dati sulle vendite di case saranno pubblicati alle 10 del mattino, ora orientale.

Quali sono le aziende al centro?

Azioni Reti di Palo Alto

PANW,

+18,11%

Aumento di quasi il 17% dopo che la società di sicurezza informatica ha annunciato i risultati e le prospettive trimestrali Supera le aspettative di Wall Street.

Miglior acquisto Bibi Il prezzo delle azioni è aumentato del 5,6% dopo che il rivenditore di elettronica di consumo ha registrato un profitto del secondo trimestre che ha superato le aspettative e ha alzato le linee guida per le vendite nello stesso negozio per quest’anno.

Azioni Mr. Car Wash Company Onda continua Dopo che la società di autolavaggio ha annunciato la vendita di 12 milioni di azioni agli azionisti, il prezzo delle sue azioni è sceso del 6,6%.

Azioni PLC Medtronic MDT Dopo che il produttore di dispositivi medici ha riferito che il suo profitto e le vendite del primo trimestre hanno superato le aspettative, il produttore di dispositivi medici è aumentato dell’1,3% e ha aumentato le sue prospettive di profitto per l’intero anno, citando l’impatto della pandemia di COVID-19 sulla chirurgia elettiva. una forte ripresa.

Azioni Cigna Là È aumentato dell’1,4% dopo che la compagnia assicurativa ha annunciato un accordo di riacquisto accelerato di azioni da 2 miliardi di dollari con Morgan Stanley e JPMorgan Chase Bank.

Ricambi auto avanzati co., ltd.. Associated Press L’utile per il secondo trimestre fiscale annunciato martedì ha superato le aspettative, ma le vendite nette hanno eguagliato le vendite nello stesso negozio e le vendite nello stesso negozio sono diminuite, sebbene le prospettive per l’intero anno siano state riviste al rialzo. Il prezzo delle azioni è piatto.

Cosa stanno facendo gli altri mercati?

tasso di rendimento Buono del Tesoro a 10 anni

TMUBMUSD10Y,

1,269%

Aumento di 1 punto base all’1,264%. I rendimenti e i prezzi del debito si muovono in direzioni opposte.

Indice del dollaro ICE

DXY,

-0,08%,

La valuta, che misura un paniere di sei valute principali, è scesa dello 0,1%.

Futures sul petrolio Costruito sul rally di lunedì, Con benchmark USA

CL00,

+2,47%

Il New York Mercantile Exchange è salito dell’1,1% a 66,37 dollari al barile.Futures sull’oro

GC00,

+0.16%

È aumentato dello 0,3% a $ 1,811,30 per oncia, toccando Tre settimane alto.

Nei mercati azionari europei, l’indice Stoxx Europe 600

SXXP,

-0,09%

È sceso dello 0,3%, mentre il FTSE di Londra 100

UKX,

-0,15%

Un calo dello 0,4%.

In Asia, l’indice Hang Seng

Indice Hang Seng,

+2,46%

L’indice Shanghai Composite è salito del 2,5%

Shanghai CommScope,

+1,07%

È aumentato dell’1,1% e il Nikkei giapponese 225

Una generazione,

+0,87%

Aumento dello 0,9%.