Le azioni statunitensi hanno stabilito nuovi record dopo i dati sull’occupazione di “Riccioli d’oro”

Dopo che i dati sull’occupazione negli Stati Uniti a giugno sono stati migliori del previsto, venerdì il mercato azionario di Wall Street ha raggiunto un livello record, indicando che la più grande economia del mondo sta emergendo dalla pandemia a un ritmo sostenuto.

mercato del lavoro statunitense Aggiungere a Il mese scorso sono stati aggiunti 850.000 nuovi posti di lavoro, superando i 720.000 nuovi posti di lavoro previsti dagli economisti e molto più alti della cifra rivista di 583.000 di maggio.

L’ampio indice S&P 500 di Wall Street e l’indice Nasdaq Composite basato sulla tecnologia si sono basati sui record stabiliti all’inizio di questa settimana.Entrambi gli indici di riferimento sono aumentati dello 0,6% negli scambi pomeridiani a New York.

Tuttavia, i dati sull’occupazione non sono troppo forti per mostrare che la Fed tenderà a controllare le misure di stimolo durante la pandemia che hanno sostenuto i prezzi delle attività durante la crisi sanitaria.

Danni Hewson, analista finanziario di AJ Bell, ha dichiarato: “I dati sull’occupazione negli Stati Uniti hanno portato notizie migliori a Wall Street. Questo è il momento “Riccioli d’oro” del mercato: “non troppo caldo né troppo freddo”.

“Ci sono abbastanza nuovi posti di lavoro per confermare che l’economia si sta sviluppando, [but] Un numero sufficiente di disoccupati abbraccia l’attuale strategia della Fed”, ha aggiunto Hewson. Il presidente della Fed Jay Powell ha promesso di continuare a sostenere la politica monetaria della banca fino a quando il mercato del lavoro non si riprenderà dalla pandemia.

Il rialzo del mercato azionario è stato accompagnato da un lieve rimbalzo dei titoli di stato. Il rendimento della nota del Tesoro statunitense a 10 anni di riferimento è sceso di 0,04 punti percentuali all’1,44%. Anche il rendimento dell’equivalente debito estero tedesco è sceso a meno 0,24%.

L’indice Stoxx Europe 600 e Xetra di Francoforte hanno entrambi chiuso in rialzo dello 0,3% in tutta la regione, mentre l’indice FTSE 100 di Londra è rimasto piatto.

“Riteniamo che il mercato europeo tragga beneficio dal deprezzamento dell’euro”, ha affermato Bastien Drut, chief theme macro strategist di CPR Asset Management, riferendosi al rimbalzo di un mese del dollaro contro altre valute. Venerdì scorso l’euro si è stabilizzato a 1,1841 dollari USA contro il dollaro USA ed è sceso di oltre il 3% dall’inizio di giugno.

Drut ha affermato che un altro fattore positivo per i mercati azionari europei è la composizione dei mercati azionari europei, che favoriscono i titoli ciclici che beneficiano maggiormente della riapertura della regione.

Sebbene alcuni politici della Banca centrale statunitense abbiano iniziato a parlare più apertamente della necessità di prepararsi alla fine graduale delle misure di stimolo durante la pandemia, nell’Eurozona la Banca centrale europea ha mantenuto una posizione più moderata, riflettendo i diversi passaggi che i paesi stanno affrontando entrambe le sponde dell’Atlantico.

“La Banca centrale europea è sempre molto accomodante e si può vedere che la Fed è sotto forte pressione per normalizzare la politica e ridurre gli acquisti di asset”, ha affermato Drut di CPR. “Questo percorso continuerà a divergere nei prossimi trimestri”.

Dopo che i funzionari della riunione dell’OPEC + dei principali paesi produttori di petrolio hanno lavorato duramente per raggiungere un accordo sulla produzione, i prezzi del petrolio si sono avvicinati al livello più alto in due anni e mezzo. Il petrolio greggio di riferimento globale Brent e il petrolio greggio US West Texas Intermediate si sono stabilizzati a circa 75 dollari USA al barile.