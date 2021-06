Le azioni statunitensi si sono fermate per respirare dopo il rimbalzo, tutti stanno prestando attenzione al Powell della Fed – shareandstocks.com

Martedì il mercato azionario statunitense ha registrato risultati contrastanti nelle prime fasi di negoziazione: gli investitori hanno valutato il forte rimbalzo del giorno di negoziazione precedente e hanno atteso la testimonianza del Congresso del presidente della Federal Reserve Jerome Powell.

Lunedì, il mercato azionario è rimbalzato bruscamente dal crollo della settimana precedente: il Dow è salito di 586,89 punti, o dell’1,8%, mentre l’indice S&P 500 è aumentato dell’1,4% e l’indice composito Nasdaq dell’1,8%.

Cosa sta guidando il mercato?

Powell testimonierà davanti al sottocomitato per la pandemia di Coronavirus selezionato dalla Camera dei rappresentanti alle 14:00, ora orientale, questa è la sua prima apparizione pubblica da quando il presidente della Fed ha ammesso mercoledì scorso che i politici hanno avviato discussioni per ridurre in definitiva gli acquisti mensili di obbligazioni della Fed. La Fed ha rivelato durante la riunione politica della scorsa settimana che i responsabili politici ora prevedono di aumentare i tassi di interesse due volte entro la fine del 2023, ovvero prima del previsto, il che ha sorpreso il mercato.

Powell ha dichiarato: “Finché il tempo necessario per completare la ripresa, noi Fed faremo tutto il possibile per sostenere l’economia”. Nella testimonianza preparata Il sottocomitato lo ha rilasciato lunedì.

“Powell ha ribadito la sua opinione che il recente aumento dell’inflazione si rivelerà temporaneo. Sebbene tali commenti sembrino alleviare le preoccupazioni sulle tendenze da falco della Fed, la domanda è per quanto tempo?”, ha scritto in una nota l’analista di ricerca senior di FXTM Lukman Otunuga. .

“Dato che il mercato rimane molto sensibile ai commenti dei funzionari della Fed e alle aspettative di inflazione, i prossimi giorni saranno un periodo ricco di eventi per coloro che hanno molti portavoce della Fed sul mercato”, ha affermato.

leggere: L’operazione deflazionistica è finita?A cosa gli investitori del mercato azionario devono prestare attenzione

Prima che l’attenzione cada su Powell, gli investitori ascolteranno le opinioni di altri funzionari della Fed. Il presidente della Federal Reserve di Cleveland, Loretta Mester, terrà un discorso alla riunione della Banca centrale norvegese alle 10:30 Eastern Time, mentre il presidente della Fed di San Francisco, Mary Daly, parlerà al Peterson Institute for International Studies per discutere del rischio climatico e del Federal Reserve alle 11:00 Eastern Time Point of Economics.

È in corso un’altra intensa settimana di IPO, Ci sono 17 transazioni tra cui scegliere, Almeno due dei quali dovrebbero raccogliere più di 1 miliardo di dollari.

Nei dati economici statunitensi, le vendite di case esistenti a maggio saranno pubblicate alle 10 del mattino. Gli economisti prevedono che il tasso di vendita annuale rallenterà da 5,85 milioni di aprile a 5,68 milioni.

Quali sono le aziende al centro?

Cosa stanno facendo gli altri mercati?