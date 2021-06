Le azioni Virgin Galactic sono in calo. Wall Street ha reagito al rialzo di venerdì. – Shareandstocks.com

dimensione del font

Virgin Galactic

azione Turismo spaziale pioniere

Vergine Galattica

Il lunedì è più basso, restituisci un po’ di venerdì Friday Incredibile guadagno L’azienda ha raggiunto un traguardo importante nello sviluppo dei clienti paganti.

Virgin Galactic (codice azionario: SPCE) è sceso di circa il 5,5% nei primi scambi di lunedì, da 55,91 USD a 52,80 USD. Tuttavia, il calo di 3,11 dollari è stato ancora inferiore all’aumento di 15,65 dollari di venerdì.

Dopo che la società ha annunciato di aver ottenuto una licenza di esercizio commerciale dopo un volo di prova riuscito a maggio, il prezzo delle sue azioni è salito di quasi il 39%. L’amministratore delegato di Virgin Galactic ha dichiarato che venerdì “La Federal Aviation Administration ha approvato la nostra licenza di lancio commerciale completa, insieme al successo del nostro volo di prova il 22 maggio, il che ci dà piena fiducia nel primo volo di prova a tutto personale quest’estate. “

Michael Kerglaser

Nel comunicato stampa della società la scorsa settimana.

Tuttavia, i guadagni mantengono il prezzo delle azioni ben al di sopra del livello medio degli analisti Obiettivo di prezzoÈ stato difficile per gli analisti tenere il passo. All’inizio di quest’anno, la situazione del titolo è peggiorata rapidamente, per poi migliorare più velocemente di quanto ci si aspettasse. Dopo aver annunciato il ritardo del test di volo all’inizio di maggio, il prezzo delle azioni era inferiore a $ 15. Il viaggio da $ 15 a $ 50 è durato meno di sette settimane.

Entrando venerdì, il prezzo target medio degli analisti è di $ 30 per azione. Lunedì, l’obiettivo di prezzo medio degli analisti era vicino a $ 32. Ovviamente Wall Street si aspetta che la FAA conceda finalmente una licenza di operatore commerciale.

Analista UBS Miles Walton Lunedì è stato scritto che il permesso era un passaggio “previsto e necessario”. Ha valutato le azioni. Tuttavia, il suo prezzo obiettivo è di $ 36.

Analista, Alembic Global Advisors Peter Skibicz Lunedì il rating è stato declassato da buy a hold e il prezzo target è stato abbassato da $ 28 a $ 36 per azione.

Ora, 4 dei 10 analisti che coprono la società hanno valutato le azioni di Virgin Galactic come “Acquista”. Secondo Bloomberg, questo è in calo rispetto a sei giorni fa. Tuttavia, nel caso della negoziazione di azioni, nessuno degli obiettivi di prezzo è vicino.Il prezzo obiettivo più alto a Wall Street viene dagli analisti di Truist Michele CharmoliHa valutato il titolo come “Compra” e Prezzo indicativo di $ 50.

Ciarmoli ha scritto venerdì che la notizia è positiva e prevede un aumento dei corsi azionari. Quando ha scritto quel commento, il prezzo delle azioni era di circa $ 40.

Il prezzo delle azioni di Virgin Galactic è ancora aumentato di circa il 123% finora quest’anno, molto meglio di

Indice Standard & Poor’s 500

con

Dow Jones Industrial Average.

Scrivi ad Al Root allen.root@dowjones.com