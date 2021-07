Le banche australiane devono pianificare di affrontare i tassi di interesse negativi entro il 2022

Da novembre 2020, il tasso di interesse in contanti in Australia è rimasto al minimo storico dello 0,10%. Il rendimento dei titoli di Stato a breve termine è diventato negativo per la prima volta il mese scorso.

McCarthy Hockey ha aggiunto: “Pertanto, una preparazione insufficiente per la possibilità di tassi di interesse zero e negativi può avere un effetto negativo su (la banca), i suoi clienti e i mercati in cui operano.

Sebbene le banche abbiano affermato durante la consultazione di essere in grado di gestire tassi di interesse di mercato pari a zero e negativi sui prodotti finanziari normalmente gestiti dal loro sistema del Dipartimento del Tesoro, altre banche hanno affermato che, ad esempio, tali tassi di interesse sui prestiti al dettaglio o sui prodotti di deposito costituirebbero un “sfida operativa”.

“APRA ritiene che il rischio di (banche) mancanza di preparazione per tassi di interesse zero e negativi sia significativo perché può avere un impatto significativo sulla (sua) gestione del rischio, copertura, procedure operative, contratti, informativa sui prodotti, sistemi informatici e contabili. campo.”

Pertanto, l’APRA richiede alle banche di adottare “misure ragionevoli” per prepararsi a questa situazione e “almeno sviluppare una soluzione tattica per implementare tassi di interesse di mercato e tassi di cassa zero e negativi entro il 30 aprile 2022”.

Sebbene la Reserve Bank of Australia abbia ripetutamente affermato che è improbabile che il tasso di interesse in contanti del paese sia negativo, l’Australian Prudential Regulation Authority (APRA) ha affermato che “altri tassi di interesse determinati dal mercato finanziario possono scendere a zero o al di sotto dello zero in qualsiasi momento .”

Sydney (Reuters)-Il regolatore prudenziale australiano ha detto lunedì alle banche che devono sviluppare un piano per affrontare la possibilità di tassi di interesse zero o negativi entro aprile 2022. Una precedente consultazione ha mostrato che tali tassi di interesse sono Le circostanze potrebbero rappresentare una “sfida operativa”. .”

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Non per scopi di trading. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.