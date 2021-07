Le banche britanniche si affrettano a soddisfare la domanda di mutui

Le banche e le società immobiliari britanniche stanno lottando per far fronte al mercato dei mutui fortemente competitivo, che può colpire i profitti ma avvantaggiare i proprietari di case.

Per la maggior parte dell’anno passato, i banchieri hanno temuto che dopo la cancellazione della vacanza temporanea dell’imposta di bollo, la domanda per il mercato dei mutui da 1,6 trilioni di sterline scomparirà. Invece, affrontano il problema opposto: la domanda si è dimostrata così forte che sempre più istituti di credito vogliono ottenere una fetta della torta.

Tutte le cosiddette banche Big Four – Lloyds Bank, HSBC, Barclays Bank e NatWest – hanno raggiunto una crescita positiva nella prima metà di quest’anno, anche se diversi dirigenti hanno sottolineato che HSBC è la Big Four della storia. perché “torna” a vendicarsi dopo che il picco della pandemia ha rallentato”.

Clifford Abrahams, direttore finanziario di Virgin Money, la sesta banca britannica, ha affermato che dopo che le preoccupazioni per le prospettive economiche hanno iniziato a allentarsi, i creditori si sono “tutti versati” nei mutui.

“Già a gennaio stavamo ancora affrontando una seconda ondata di shock. Le banche erano ancora preoccupate per l’economia, la disoccupazione e quale effetto avrebbe avuto sui prezzi delle case. Ora che il vaccino è stato lanciato con successo, il mercato immobiliare è molto forte, che ha sorpreso tutti… queste cose si possono trasformare molto velocemente.”

Secondo i dati della Bank of England, lo spread ipotecario medio, una misura della redditività relativa dei prestiti ipotecari, ha raggiunto il livello più alto degli ultimi sette anni alla fine del 2020, ma da allora è in calo.

Poiché il nuovo conto corrente lanciato di recente riduce i costi di finanziamento dei suoi prestiti, i margini di profitto di Virgin Atlantic sono stati limitati, ma Abrahams prevede che altri istituti di credito dovranno affrontare una pressione crescente.

“Pensiamo che il business dei mutui sia a posto, ma non è così attraente come prima”, ha detto.

Lloyds Banking Group, la più grande banca al dettaglio nel Regno Unito, ha aumentato il suo portafoglio mutui di 12,6 miliardi di sterline nei primi sei mesi di quest’anno, un aumento del 5%, e ha completato i mutui a giugno rispetto a qualsiasi mese dopo la crisi finanziaria A quantità.

Tuttavia, il direttore finanziario William Chalmers ha dichiarato questa settimana che “non c’è dubbio che il mercato sta diventando sempre più competitivo”, aggiungendo che la società si “autodisciplina” nel concedere prestiti per il resto dell’anno. Un altro banchiere del Lloyd ha affermato che ciò significherebbe rifiutare più prestiti dopo aver aumentato la propria quota di prestiti totali nella prima metà dell’anno.

HSBC è la più grande banca in Europa per attività e la sua posizione nel mercato dei mutui del Regno Unito è stata storicamente relativamente piccola rispetto alle sue dimensioni complessive. Tuttavia, le nuove normative costringono le banche a “isolare” le loro operazioni nel Regno Unito dal settore bancario internazionale e di investimento, consentendo loro di avere miliardi di sterline in depositi dei clienti che possono essere utilizzati solo nel Regno Unito.

Secondo i dati di UK Finance, la sua quota sul totale dei mutui ipotecari annui è aumentata dal 2015 (l’anno successivo all’approvazione della legislazione sulla recinzione) al 10% nel 2020.

La sua quota di mutui ipotecari totali è ancora in ritardo rispetto ai concorrenti dal 7% all’8% – mentre la quota di Lloyds Bank è vicina al 20% – e i dirigenti stanno spingendo per un’ulteriore crescita.

HSBC annuncerà i risultati del secondo trimestre lunedì. La recinzione ha incoraggiato una spinta simile da parte di Barclays Bank, che ha rapidamente recuperato la sua quota dopo un calo tra il 2015 e il 2018.

Rispettati

Atom Bank è una banca digitale che ha completato oltre 3 miliardi di sterline in prestiti ipotecari dal suo lancio nel 2016. Il suo CEO Mark Mullen ha dichiarato che “stiamo monitorando da vicino il mercato dei mutui”, tra cui “di nuovo HSBC Holdings”.

Negli ultimi mesi, altre banche di medie dimensioni come Atom e Metro Bank hanno iniziato a fornire prestiti a mutuatari di “quasi qualità” con un rischio più elevato, riflettendo una maggiore fiducia nelle prospettive economiche e la concorrenza con le più grandi banche per prestiti a basso rischio. difficoltà.

La Nationwide Building Society, che ha il secondo portafoglio ipotecario più grande del Regno Unito, ha ridotto i prestiti ai mutuatari tradizionali, in ritardo rispetto a NatWest in termini di nuovi prestiti annuali.

Sebbene la concorrenza sia una sfida per i dirigenti di banca, potrebbe essere una buona notizia per i consumatori. Secondo i dati della Bank of England, il tasso di interesse medio per un mutuo a tasso fisso di due anni con un rapporto prestito/valore del 75% si è avvicinato al punto più basso della storia a giugno, e diverse altre banche intendono continuare a promuovere la redditività e la quota di mercato di HSBC.

NatWest ha avvertito venerdì che i margini di profitto avevano iniziato a diminuire alla fine del secondo trimestre, ma un alto dirigente della banca ha affermato che aveva ancora “capacità di crescita” perché la sua quota del mercato dei mutui era ancora inferiore alla sua quota di conto corrente. Nella condivisione.

Il Chief Financial Officer di TSB Ralph Coates ha affermato che anche se gli spread dovessero calare ulteriormente, ci vorrà del tempo per tornare ai minimi del 2018. Il mercato “potrebbe non essere forte come un tempo”. “Ma ci saranno sicuramente ricompense”.