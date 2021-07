Le banche indiane sono meglio in grado di resistere a shock futuri

Shaktikanta Das, governatore della Reserve Bank of India, ha scritto nella prefazione del rapporto: “Come mostra lo stress test proposto in questo rapporto, i buffer di capitale e liquidità sono ragionevolmente resistenti per resistere a shock futuri”.

Rispetto al rapporto pubblicato a gennaio, queste previsioni sono molto meno terrificanti, in cui la Reserve Bank of India ha affermato che in condizioni di grave stress, i prestiti in sofferenza potrebbero raddoppiare.

Il Financial Stability Report viene pubblicato ogni sei mesi dalla Reserve Bank of India per conto del Financial Stability and Development Board, un’organizzazione ombrello composta da agenzie di regolamentazione che fornisce una panoramica dettagliata della salute dell’India. sistema finanziario.

Mumbai (Reuters)-Secondo un rapporto diffuso dalla Reserve Bank of India (RBI), l’impatto sui bilanci delle istituzioni finanziarie indiane è molto inferiore a quanto precedentemente previsto e le banche dispongono di riserve di capitale e liquidità sufficienti per resistere a shock futuri.

© Reuters. Foto del file: l’8 luglio 2019, un lavoratore passa davanti al logo della Reserve Bank of India (RBI) nell’ufficio di Nuova Delhi, in India. REUTERS/Anushree Fadnavis

