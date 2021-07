Le banche si rivolgono alla blockchain per riformare i costosi mercati obbligazionari

Share it

Sempre più banche stanno cercando di emettere obbligazioni sulla blockchain e affermano che questo cambiamento potrebbe alla fine cambiare completamente le classi di attività che sono in ritardo nell’adozione di nuove tecnologie.

I banchieri affermano che la blockchain, un registro digitale che registra e verifica le transazioni e supporta criptovalute come Bitcoin, ha il potenziale per semplificare il processo di vendita di nuovo debito, risparmiando così costi significativi.

“Penso che la blockchain abbia un vero futuro nel mercato dei capitali di debito”, ha affermato Sean Tower, capo dei mercati dei capitali di debito europei presso la Royal Bank of Canada. “Se puoi utilizzare la blockchain dall’inizio alla fine, puoi risparmiare molti costi, molti rischi di controparte e di regolamento”.

Ad aprile, la Banca Europea per gli Investimenti ha raccolto 100 milioni di euro da obbligazioni a due anni registrate sulla rete blockchain di Ethereum: questa è stata la prima operazione del genere che ha coinvolto un consorzio bancario.L’accordo è stato concluso tre anni dopo dalla Banca Mondiale Vendi la prima obbligazione Usa blockchain per creare e gestire.

Il produttore alimentare di Singapore Oran International ha utilizzato la piattaforma di regolamento basata su blockchain di HSBC per vendere obbligazioni lo scorso anno e JPMorgan Chase ha anche testato l’uso della tecnologia blockchain per emettere strumenti finanziari.

Per l’emittente, la motivazione è ovvia. Secondo uno studio della società di tecnologia finanziaria tedesca Cashlink dello scorso anno, l’uso della tecnologia blockchain può far risparmiare almeno il 35% del costo associato all’emissione durante l’intero ciclo di vita dell’obbligazione, inviando automaticamente e-mail e aggiornando manualmente i documenti dell’obbligazione. . . L’utilizzo della blockchain può anche ridurre il numero di intermediari coinvolti nel processo: ad esempio, le obbligazioni non dovranno più essere registrate presso il depositario centrale.

Uno studio simile condotto da HSBC nel 2019 sul mercato delle obbligazioni verdi – il libro mastro pubblico aiuterà a semplificare il processo di monitoraggio dell’uso dei proventi obbligazionari – ha riscontrato risparmi ancora maggiori, fino al 90%.

Le obbligazioni emesse dalla blockchain non sono denominate in criptovaluta, ma utilizzano la stessa tecnologia sottostante per coordinare ordini da sistemi diversi, registrare e aggiornare la proprietà delle risorse e consentire il regolamento delle transazioni senza molti controlli incrociati manuali. A differenza del consueto tempo di regolamento di tre giorni, una volta prezzato l’obbligazione, i fondi possono fluire senza problemi all’emittente.

“È essenzialmente un database abbellito”, ha affermato Matthew McDermott, direttore delle risorse digitali di Goldman Sachs, una delle banche che gestisce le transazioni della BEI con Santander e Societe Generale. “Questa tecnologia riduce il numero di intermediari coinvolti in una particolare transazione”.

McDermott ha dichiarato che la banca ha tenuto più di 100 incontri one-to-one con investitori e potenziali emittenti per discutere del possibile utilizzo della blockchain a causa dell’interesse generato dalla transazione.

Alcuni di loro sono solo clamore intorno alle nuove tecnologie.Non sono sicuro che sia così rivoluzionario come a volte viene dimostrato

Blockchain fornisce anche un modo per individuare facilmente gli attuali detentori di obbligazioni: questo di solito è un compito difficile in un mondo a reddito fisso relativamente decentralizzato, in cui le obbligazioni vengono solitamente scambiate direttamente “over the counter” invece di essere uno scambio centralizzato.

Kevin McPartland, direttore della struttura del mercato presso Coalition Greenwich, ha affermato che miliardi di dollari sono stati investiti in analisi per aiutare i trader a trovare obbligazioni da acquistare e vendere. “Almeno in teoria, un database universale su chi possiede cosa evita questa necessità”, ha detto.

Gli emittenti troveranno anche molto più facile comunicare con gli investitori: ad esempio, alcune obbligazioni contengono clausole che consentono agli obbligazionisti di rivendere alla società quando la società cambia di mano.

Inoltre, le banche possono risparmiare sulle commissioni addebitate dalle sedi di negoziazione e consentire la negoziazione delle transazioni senza divulgare dati ad altre parti del mercato.

Dennis Coleman, co-responsabile di Goldman Sachs Global Finance Group, ha affermato che abbassando alcune delle barriere alla partecipazione al mercato obbligazionario, la tecnologia blockchain può finalmente essere aperta ai partecipanti più piccoli. “Questo è solo l’inizio del viaggio, ma si può vedere la democratizzazione del mercato obbligazionario”, ha detto.

Il rapporto HSBC co-scritto dalla Sustainable Digital Finance Alliance raccomanda la creazione di una piattaforma obbligazionaria “fai da te” sulla blockchain, che consentirà alle piccole aziende di entrare nel mercato obbligazionario al costo fisso più basso.

McPartland ha affermato che alcune affermazioni sul suo potenziale potrebbero essere esagerate. Ritiene che l’investimento sostanziale richiesto per cambiare il sistema che sostiene il mercato del debito possa essere lento e le autorità di regolamentazione potrebbero non approvarlo.

“I libri contabili distribuiti giocheranno un ruolo nell’aiutare il mercato a diventare più liquido e trasparente”, ha aggiunto. “Ma in parte è solo un clamore intorno alla nuova tecnologia. Non sono sicuro che sia così rivoluzionario come a volte è dimostrato”.