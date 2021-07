Le bevande Molson Coors sono ipervendute – shareandstocks.com

Il leggendario investitore Warren Buffett raccomanda di avere paura quando gli altri sono avidi e di essere avidi quando gli altri hanno paura. Un modo in cui possiamo provare a misurare il livello di paura in un determinato titolo è attraverso un indicatore di analisi tecnica chiamato Relative Strength Index o RSI, che misura lo slancio nell’intervallo da 0 a 100. La lettura dell’RSI è inferiore a 30.

Nella negoziazione di martedì, il titolo Molson Coors Beverage è entrato in un’area di ipervenduto: dopo essere passato di mano a 51,53 dollari per azione, l’RSI ha segnato 29,97. Al contrario, l’attuale lettura RSI dello Standard & Poor’s 500 Index ETF (SPY) è 68,8. Gli investitori rialzisti possono vedere la lettura di 29,97 RSI di oggi di TAP come un segno che il recente massiccio sell-off si sta esaurendo e iniziare a cercare opportunità di ingresso negli acquirenti. Il grafico seguente mostra la performance del titolo TAP in un anno:

Dal grafico sopra, TAP ha un minimo di 52 settimane di $ 32,11 per azione e un massimo di 52 settimane di $ 61,48: in confronto, l’ultima transazione è stata di $ 51,78. >>> Trova altri 9 titoli ipervenduti che devi conoscere >>

