Le case automobilistiche perdono slancio a causa dei tagli alla produzione pianificati

condurre Azioni di case automobilistiche Il forte calo di giovedì segue i rapporti secondo cui la carenza globale di semiconduttori potrebbe esacerbare ulteriori tagli alla produzione nei prossimi mesi.In generale, dopo la pandemia, a causa dei tagli alla produzione dei produttori e di una serie di catena di fornitura dirottare. Nell’industria automobilistica, le case automobilistiche utilizzano questi dispositivi per una serie di funzioni chiave, come i sistemi di assistenza alla guida, i controlli di navigazione e l’intrattenimento in auto.

Punti chiave Diverse case automobilistiche leader hanno dichiarato di voler ridurre temporaneamente la produzione a causa della carenza di semiconduttori.

Cerca un punto di ingresso per le azioni Ford (F) vicino a $ 11,70.Il prezzo trova un punto di confluenza di supporto tra la linea di tendenza orizzontale e la media mobile semplice (SMA) a 200 giorni.

Il titolo Toyota (TM) ha ottenuto il supporto grafico dalla resistenza precedente e dalla media mobile a 200 giorni nell’area di $ 158.

In un rapporto di ricerca citazione di BarronL’analista di RBC Joseph Spak ha detto agli investitori che a causa della necessità dell’industria automobilistica di apparecchiature più vecchie e più durevoli e della concorrenza per i microchip in altri mercati finali, la carenza di chip potrebbe ancora essere un problema in corso per le case automobilistiche. Tuttavia, Spark ritiene che la forte domanda di automobili farà salire i prezzi e ridurrà le scorte, contribuendo così a compensare l’impatto della carenza di semiconduttori.

Di seguito, diamo uno sguardo più da vicino agli imminenti tagli alla produzione di due importanti case automobilistiche: Ford Motor Company (F) e Toyota Motor Corporation (Valore TM).Analizzeremo anche il loro grafico E ha sottolineato l’importante livello di transazione che merita attenzione.

Ford Motor Company (F)

La casa automobilistica di 118 anni ha affermato che a causa della carenza di chip, l’azienda prevede di sospendere la produzione del popolare pickup F-150 nel suo stabilimento di assemblaggio a Kansas City. Malattia di coronavirus Il caso della Malesia. Solo poche settimane fa, a causa della carenza di chip, l’azienda ha sospeso la produzione negli altri otto stabilimenti di produzione nordamericani per la maggior parte del mese di luglio.Sebbene il prezzo delle azioni Ford sia diminuito nelle ultime settimane, è aumentato del 44% da inizio anno (YTD), superando Indice Standard & Poor’s 500 Al 20 agosto 2021 si è registrato un aumento del 26% rispetto allo stesso periodo.

Il prezzo delle azioni Ford di recente è sceso al di sotto linea di tendenza Connetti multipli Oscillare basso Negli ultimi 15 mesi, ciò potrebbe portare a un’ulteriore debolezza a breve termine.Gli investitori dovrebbero cercare opportunità di acquisto per il titolo al livello di $ 11,70: quest’area del grafico può trovare la confluenza della linea di tendenza orizzontale verde e il supporto di 200 giorni inclinato verso l’alto Media mobile semplice (Scuola superiore).

TradingView.com



linea di tendenza È una linea facilmente identificabile tracciata da un trader su un grafico per collegare insieme una serie di prezzi o mostrare la migliore corrispondenza di determinati dati. Quindi usa la riga del risultato per dare al trader una buona comprensione della direzione in cui può muoversi il valore dell’investimento.

Toyota Motor Corporation (TM)

La casa automobilistica giapponese Toyota Motor ha colto di sorpresa gli investitori giovedì, annunciando che prevede di ridurre la produzione globale del 40% il mese prossimo a causa di un arretrato nella catena di approvvigionamento causato dall’aumento del tasso di nuove infezioni da virus corona nel sud-est asiatico.La società ha dichiarato che le sue 14 fabbriche giapponesi saranno interessate e prevede di ridimensionare operare In Nord America, Cina, Europa e altre regioni. Il taglio della produzione ha portato l’obiettivo di produzione globale di 500.000 veicoli di settembre di Toyota al livello più basso da maggio 2020. Dall’inizio di quest’anno, il prezzo delle azioni della società è aumentato del 9% e offre agli investitori un interessante 2,54% Rendimento da dividendo.

Sembra un Doppio top Modello, quotazione Toyota a bocca aperta Il volume degli scambi di giovedì è stato al di sopra della media e al di sotto del livello di supporto chiave di $ 174, il che potrebbe indurre un maggior numero di venditori a ritirarsi dai prodotti in legno a breve termine.Tuttavia, alla ricerca di rialzisti per difendere l’area di $ 158, il prezzo in quest’area sembra essere ben supportato prima Rivolta Livello e SMA di 200 giorni.

TradingView.com



Spacco Si verifica quando il prezzo di un’azione o di un altro bene è superiore o inferiore al prezzo di apertura del giorno precedente chiudere Non c’è alcuna attività di trading tra.

Divulgazione: l’autore non deteneva una posizione nei suddetti titoli al momento della pubblicazione.