Le case discografiche sono divise sulla spinta di Spotify a promuovere canzoni con royalty più basse

La band di Josh Abbott, formata da un gruppo di fratelli della confraternita a Lubbock, in Texas, ha girato le pianure polverose della zona negli ultimi dieci anni e ha raggiunto il successo con canzoni malinconiche sulle fattorie di cotone, Dio e il romanticismo.

Anche se l’industria musicale passa all’abbonamento ai media in streaming, i concerti hanno guadagnato abbastanza entrate e i pagamenti agli artisti per l’abbonamento ai media in streaming sono esigui, di solito circa $ 1 per 200 riproduzioni.

Il cantante Josh Abbott ha dichiarato al Financial Times che il servizio di streaming Spotify ha recentemente offerto alla band l’opportunità di dare la priorità alle canzoni nel suo algoritmo in cambio di una riduzione del 30% delle royalty, che è “niente. Ha senso”.

“In questi giorni… le entrate della nostra azienda sono i biglietti per i concerti e il merchandising. Il nostro album è un’opportunità di marketing per le persone per guardare lo spettacolo”, ha detto. “Questo è un buon compromesso… per ottenere un’esposizione che può portare a un maggiore ritorno sull’investimento”.

Dall’altra parte dell’oceano in Svezia, il fondatore di Spotify Daniel Ek può citare questa band del Texas come testimonianza della grande visione che ha promosso agli investitori nel corso degli anni. Secondo Ek, l’influenza di Spotify e i dati complessi possono “connettere” fan e artisti in un modo che avvantaggia i musicisti e i profitti di Spotify.

Alla fine dello scorso anno, Spotify ha iniziato a chiedere alle case discografiche di partecipare a “Modalità scoperta“, Spotify dà la priorità alle canzoni dell’artista su fonti musicali selezionate in cambio di royalty ridotte.

Tuttavia, finora, secondo le interviste con più di una dozzina di dirigenti dell’industria musicale, le reazioni delle principali case discografiche hanno spaziato dall’opposizione verbale alla ferma, e la maggior parte di loro non parlerà pubblicamente.

I quattro principali fornitori di Spotify, Universal Music, Sony e Warner e l’alleanza indipendente Merlin, si sono uniti per rappresentare circa l’80% del suo flusso totale, il che rende la loro partecipazione significativa. Secondo cinque persone che hanno familiarità con la questione, nessuna delle tre principali case discografiche sta testando la modalità di esplorazione.

In privato, alcuni dirigenti si lamentano che Spotify stia creando una nuova versione di “payola”, una pratica controversa in cui le case discografiche pagano i dj radiofonici per promuovere le canzoni.Il Comitato del Congresso degli Stati Uniti ha inviato una copia a Spotify il mese scorso lettera Chiedere risposte sul modello di scoperta, avvertendo che “potrebbe indebolire gli obiettivi fondamentali del diritto d’autore e dei diritti di proprietà intellettuale”.

Artista: per favore dacci un salario dignitoso Spotify: 😜😳 I soldi che ti abbiamo pagato… che ne dici di meno? 😚🥺 https://t.co/LYsRS2eon4 — Josh A (@OfficialJoshA) 2 novembre 2020

Il core business di Spotify è difficile. Lo streaming media distribuisce il 70% delle sue entrate come royalty alle grandi aziende musicali.Gli investitori sperano che Spotify trovi un modo per sbarazzarsi di questo modello di punizione, aumentando la sua quota di pagamenti in streaming o cercando altri modi per fare soldi, come podcast.

Questa non è la prima persona che prova questo. Pandora ha provato un’idea simile nel 2014, guidata dall’ex CEO Tim Westergren (Tim Westergren), per “guidare” le canzoni nel suo feed in cambio di royalty inferiori. “Vivo davvero in questa tensione. Quando paghi il 70% del reddito, i soldi sono finiti. Siamo schiacciati come società pubblica perché non stiamo generando profitti”, ha detto Westgren. “L’unico modo per iniziare a guadagnare è spendere meno in musica. Sembra che tu non abbia scelta.”

Pandora ha finalmente annullato il piano. “Sembra incoerente con tutto il resto che abbiamo detto”, ha detto Westgren. “Abbiamo detto che avremmo suonato le migliori canzoni per il pubblico. Come è compatibile questo con i suggerimenti che abbiamo fatto qui? No. Questa è payola”, ha detto.

Spotify ha dichiarato al Comitato del Congresso degli Stati Uniti che il modello esplorativo aumenterebbe solo la possibilità che l’azienda raccomandi le tracce degli artisti. La società ha dichiarato: “La modalità Discovery non garantisce posizionamenti, né garantisce streaming aggiuntivo”.

Come ha detto Ek, lo “strumento di mercato” di Spotify è un modo potenziale per tagliare il 70% della cifra e aumentare il margine di profitto lordo di Spotify.Il margine di profitto lordo dell’azienda è oscillato tra il 25% e il 26% negli ultimi tre anni.

La logica è: se Spotify può fornire servizi di valore, come la pubblicità o lo streaming, gli artisti pagheranno per questo o rinunceranno alle royalty e i margini di profitto di Spotify aumenteranno. “Questa è una situazione vantaggiosa per tutti”, ha dichiarato al Financial Times il direttore finanziario Paul Vogel.

Altri non sono così sicuri. “Secondo la mia modesta opinione, è terribile”, ha detto Michael Sukin, un avvocato musicale di lunga data che ha rappresentato i Rolling Stones e l’eredità di Elvis Presley. “Se ti vendono qualcosa perché devono pagarlo di meno, è un po’ fastidioso.”

Peola Si può far risalire a diversi decenni, rappresentati dagli scandali degli anni ’50, quando le case discografiche usavano biglietti aerei, televisione e cocaina per corrompere i dj radiofonici. In molti paesi questa pratica è illegale. Tuttavia, i servizi di streaming non fanno parte della legge che vieta l’uso di payola nelle trasmissioni.

Gli scettici temono che l’esperimento possa innescare una “corsa al ribasso” e che tutti inizino ad accettare royalty ridotte per rimanere competitivi. “Se diventa un luogo comune, allora tutti devono farlo”, ha avvertito Su Jin. “È come un virus che si diffonde”.

Dal 2018, i dirigenti di Spotify hanno propagandato “mercati a due facce”, quando lo hanno venduto agli investitori prima della quotazione pubblica a New York. La società ha iniziato a testare uno strumento “Marquee” nel 2019 che consente agli artisti di pagare per le notifiche pop-up che promuovono l’uscita di nuovi album; star come Justin Bieber e The Weeknd lo hanno utilizzato.

Il modello di scoperta di Spotify ha portato ad accuse più dirette contro Payola.

Lo strumento è stato lanciato a novembre con alcuni Analista Diventando impaziente con la costosa acquisizione di podcast di Spotify, ha abbassato il prezzo delle azioni di oltre il 20% nel 2021. Vogel ha detto agli analisti che gli strumenti di mercato “aumenteranno” i margini di profitto quest’anno, mentre i podcast saranno “un po’ un freno”.

I dirigenti di Spotify hanno detto ai giornalisti che la modalità Discovery sta conducendo i primi test di “gruppi di selezione limitati” di artisti su due fonti musicali e sarà implementata in modo più esteso entro la fine dell’anno. Attraverso questo strumento, il pubblico di questi artisti è aumentato del 40%.

Spotify ha collaborato con Tunecore e Believe su questo programma, queste società forniscono agli artisti indipendenti alcuni dei servizi delle case discografiche, come la distribuzione della loro musica su piattaforme di streaming. Secondo Andreea Gleeson, co-direttore di Tunecore sotto Believe, “migliaia” di artisti di Believe hanno utilizzato lo strumento. “Per il nostro segmento di mercato, questo è molto interessante perché non c’è bisogno di soldi per pagare i costi pubblicitari”, ha detto.

Mark Noel, il manager della band di Josh Abbott, ha affermato che il traffico della band è aumentato “quasi da un giorno all’altro”.

“A volte il nostro budget di marketing è pari al 50% o più del costo effettivo del record di produzione”, ha affermato Reid. “Pertanto, non dobbiamo pagare il 30% in anticipo e ci consente di espandere il nostro budget di marketing in altri modi, che in realtà è molto ampio e considerevole”.

Spotify ha affermato che sta lavorando con le principali case discografiche, case discografiche indipendenti e distributori per testare il modello di esplorazione. Alla domanda sugli esempi di artisti di grandi etichette che lo hanno utilizzato, un rappresentante di Spotify ha dichiarato: “Durante il periodo della closed beta, divulgheremo i dettagli dei nostri primi partner solo se lo consentiranno”.

Un senior manager di una grande casa discografica ha descritto lo strumento come “molto vicino se non è un payola diretto” e “un pessimo pendio scivoloso”. Un altro importante dirigente del marchio ha risposto a questo sentimento, ma si aspettava che avrebbe avuto successo nel tempo. “Finché Spotify è il più grande [streaming] I giocatori nel mercato, se investono molte fiches in qualcosa, allora tutti devono prestare attenzione. “

Il gigante del settore Universal Music, che occupa un terzo del mercato musicale statunitense, ha annunciato lo scorso anno un nuovo accordo di licenza con Spotify. Nella dichiarazione, Ek ha definito Universal “l’azienda più innovativa nel settore della musica” e l’ha definita una “primissima adozione” di strumenti di mercato come Marquee.

Tuttavia, secondo tre persone che hanno familiarità con la questione, Universal non ha utilizzato il modello esplorativo. Mark Mulligan, un analista musicale di Midia, ha affermato che la Universal era “convinta a fare grandi cose da qualcosa che non è un grosso problema”.

La modalità di esplorazione potrebbe non avere un impatto sul mondo delle pop star al momento, ma Abbott crede che abbia “aperto una nuova strada”.

“Studineranno il primo decennio di Spotify, sì, forse saremo coinvolti”, ha detto. “Quando ero giovane, forse un po’ arrogante, dicevo spesso: voglio guidare il trend, non seguire il trend. Lasceremo solo che le ruote si muovano… Continua a creare musica finché non lo faremo di nuovo Non più. ”