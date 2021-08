Le città del Texas e della Florida rendono obbligatorio indossare le mascherine, nonostante i divieti in tutto lo stato

Un numero crescente di città e contee del Texas e della Florida – questi due stati sono al centro dell’attuale ondata di delta negli Stati Uniti – ha scelto di ignorare gli ordini del governatore repubblicano e di unirsi Una serie di altri posti Con il rapido aumento del numero di casi e ricoveri in tutto il paese, è stato ripristinato l’obbligo di indossare le mascherine.

MIAMI, FL-29 AGOSTO: Il governatore Ron DeSantis ha… [+] Media presso il National Hurricane Center di Miami, in Florida, il 29 agosto 2019. L’uragano Dorian dovrebbe diventare di categoria 4 mentre si avvicina alla Florida nei prossimi giorni. (Foto: Eva Marie Uzcateji/Getty Images)

Getty Images

Quando il sindaco democratico Sylvester Turner (Sylvester Turner) Annunciare Lunedì tutti i dipendenti comunali che non possono mantenere il distanziamento sociale devono indossare le mascherine. Questo sembra andare contro Ordine È stato firmato dal governatore del Texas Greg Abbott (R) la scorsa settimana, vietando ai governi locali di stabilire i propri regolamenti sulle maschere (e minacciando 1.000 USD Punizione), sebbene il direttore delle comunicazioni di Turner, Mary Benton discussione Il sindaco “ha il diritto e la responsabilità di richiedere ai dipendenti comunali di indossare mascherine in casa per aiutare a fermare la diffusione del virus”. In Florida, la città di Palm Beach e le contee di Miami, Fort Lauderdale e Orlando hanno ignorato il governatore Ron DeSantis (R) Limitato I governi locali non sono autorizzati a implementare gli ordini di mascherine. Posteriore nixing I governi locali hanno il potere di punire coloro che hanno ignorato le restrizioni di Covid-19 nelle prime fasi della pandemia, DeSantis cartello Un disegno di legge e un ordine esecutivo a maggio hanno immediatamente bloccato tutti gli ordini di emergenza Covid-19 locali nello stato. Tuttavia, i sindaci della contea di Miami-Dade, della contea di Broward e della contea di Orange (sede di Disney World e degli Universal Studios Orlando) hanno affermato che lo applicheranno ancora a causa del rapido aumento dei casi di coronavirus. Contea di Orange, sindaco Jerry Demings Annunciare Era in “modalità di crisi” alla fine del mese scorso ed è stato Distruggere Anche il suo record di Covid-19 è andato oltre e la scorsa settimana ha annunciato che tutti i dipendenti nelle contee non sindacali saranno vaccinati.

Demings ha dichiarato in una conferenza stampa mercoledì scorso annunciando le nuove restrizioni: “Vogliamo che la nostra contea e i parchi a tema continuino a funzionare”. “Prendendo queste misure, speriamo che tutti sappiano che a Orange County, in Florida, prendiamo sul serio le restrizioni del coronavirus”. .”

Nella pandemia di coronavirus, questa non è la prima volta che i governi locali hanno contrastato le restrizioni statali. A marzo, il dipartimento di polizia di Miami-Dade ha dichiarato Piano Continuare a emettere citazioni in giudizio per violazioni delle linee guida Covid-19 della contea, ignorando gli ordini di DeSantis.contea rafforzare Per il suo piano di citazione di luglio, non è chiaro come risponderà il governo statale.

Florida e Texas sono diventati il ​​centro di un’ondata di Covid-19 in estate negli Stati Uniti. Il coordinatore della risposta al coronavirus della Casa Bianca, Jeff Zients, ha rivelato lunedì che in effetti un terzo di tutti i casi segnalati a livello nazionale la scorsa settimana proveniva da questi due stati. La Florida ha battuto il record nazionale durante il fine settimana, segnalando 21.000 nuovi casi, il massimo in un solo giorno nello stato dall’inizio della pandemia.Entrambi questi stati sono isteresi Sulla base della media nazionale del 70% degli adulti almeno parzialmente vaccinati (69,2% in Florida e 65,1% in Texas), anche il numero di ricoveri è aumentato di almeno il 50% nelle ultime due settimane. New York Times.

“Delta-Fueled Covid Surge promuove nuove linee guida per le maschere CDC: i seguenti sono stati che non possono reintegrare legalmente l’autorizzazione alla maschera” (Forbes)

“Cinque governatori repubblicani si sono opposti alle linee guida del CDC per indossare le mascherine a causa dell’aumento dei casi di Covid e dei ricoveri in tutto il Paese” (Forbes)

“La maggior parte degli americani non vaccinati non pensa di essere responsabile dell’aumento dei casi di Covid.

Suggerimento: questo è il loro colpevole” (Forbes)

La nuova città di New Orleans per ripristinare l’autorizzazione alla maschera: vedi l’elenco completo (Forbes)

“La Louisiana è il primo stato a riemettere l’autorizzazione in tutto lo stato per le mascherine da interno di fronte all’ondata di Covid – questa è la posizione di altri stati” (Forbes)

Rapporti completi e aggiornamenti in tempo reale sul coronavirus

leggi di più