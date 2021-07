Le controversie legali hanno ostacolato l’attuazione da parte dell’UE degli accordi fiscali globali

Bruxelles sta lottando per superare la resistenza dei tre Stati membri dell’UE, che si sono opposti a quella della scorsa settimana Accordo internazionale Riscrivendo le norme sull’imposta sulle società, Ungheria ed Estonia ritengono che la proposta possa persino violare il diritto dell’UE.

L’UE potrebbe aver bisogno del sostegno unanime degli Stati membri per adottare la proposta di riscrivere le regole globali sull’imposta sulle società concordate dall’OCSE la scorsa settimana. Ma finora l’Irlanda, l’Ungheria e l’Estonia si sono rifiutate di firmare questo accordo globale e si sono scontrate con i più grandi Stati membri all’interno dell’Unione Europea.

Questo Il principale ma non l’unico punto di contesa per gli aderenti Riguarda l’aliquota minima del 15% proposta dall’OCSE.

L’Irlanda ha espresso il suo “impegno in questo processo” e spera di trovare un risultato che Dublino possa sostenere, ma ha espresso riserve sull’aliquota fiscale effettiva minima globale di almeno il 15%. L’Ungheria ha anche affermato che il tasso di interesse minimo “ostacolerebbe la crescita economica”.

Inoltre, l’Ungheria e l’Estonia ritengono che l’attuale proposta violi il diritto dell’UE perché richiede ai paesi in cui si trovano grandi società di applicare aliquote fiscali minime alle filiali in giurisdizioni a bassa tassazione.

Sostenevano che la regola del tasso minimo avrebbe violato una sentenza della Corte di giustizia europea del 2006 che coinvolgeva la società di caramelle Cadbury Schweppes.

La sentenza ha affermato che l’inserimento delle controllate di società multinazionali in un sistema fiscale inferiore non costituisce elusione fiscale.

“La sentenza della Corte di giustizia europea su Cadbury Schweppes rende molto chiaro che nell’attuale sistema legale tali regole non dovrebbero esistere”, ha affermato Helen Pahapill, vice segretario generale per gli affari fiscali dell’Estonia.

L’opposizione all’interno dell’UE è in una resa dei conti tra Stati membri grandi e piccoli: tutti gli Stati membri devono accettare la proposta dell’OCSE per diventare diritto dell’UE.

L’accordo OCSE si compone di due elementi principali: l’aliquota fiscale minima effettiva per le società multinazionali è del 15%, denominata Pilastro 2; Pilastro 1, che ridistribuirà gli utili delle 100 società più grandi alle residenze in cui vendono.

“I paesi più piccoli dell’UE hanno messo in dubbio la legittimità del pilastro 2 ai sensi del diritto dell’UE”, ha aggiunto Pahapil.

L’UE sta cercando di ottenere il sostegno degli oppositori prima della data obiettivo di ottobre dell’accordo OCSE nei prossimi mesi.

Daniel Gutmann, un partner dello studio legale CMS Lefebvre, ha affermato che Bruxelles deve formulare raccomandazioni normative in modo coerente con le principali leggi dell’UE sulla libertà di stabilimento delle imprese.

“Se questo principio è limitato, la domanda a cui il comitato deve rispondere è se sia ragionevole”, ha detto.

Tuttavia, i funzionari vicini ai negoziati hanno affermato che la progettazione della tassa minima globale è stata discussa con il dipartimento legale della Commissione europea e ritengono che sia in linea con il diritto dell’UE.

Anche la Polonia ha espresso riserve sulla proposta di imposta minima, ritenendo che minerebbe la crescita economica. Ma Varsavia ha iniziato a sostenere l’accordo OCSE la scorsa settimana.

Il ministro delle finanze polacco Tadeusz Koscinski ha dichiarato al Financial Times che la Polonia ha deciso di sostenere l’accordo perché prevede la dismissione di un gran numero di attività commerciali, che non erano apparse nelle trattative precedenti.

“Dobbiamo avere strumenti musicali [to incentivise business to locate in Poland] Uno di questi è il nostro sistema fiscale nazionale”, ha detto.

“Non sono interessato a società francesi o tedesche che entrino in Polonia e vendano a Francia e Germania e trasferiscano profitti in Polonia”, ha aggiunto Koscinski. “Ma li sostengo nel venire in Polonia per aiutarci a costruire capacità di innovazione e vendere prodotti nei mercati locali e di terze parti. Questo deve contare per la tassa globale più bassa”.

Nonostante questo ostacolo sia stato ormai superato, almeno nel caso della Polonia, un altro fattore di complicazione è il piano europeo di tassazione dei servizi digitali.

Contrariamente a Washington perché si rivolge principalmente alle grandi società tecnologiche statunitensi, Bruxelles dovrebbe annunciare la sua proposta alla fine di questo mese.

I leader dell’Unione europea hanno autorizzato la Commissione nel luglio dello scorso anno a formulare tasse, parte delle quali saranno utilizzate per rimborsare i prestiti accumulati nell’ambito del piano di rilancio dell’UE di nuova generazione da 800 miliardi di euro.

Il Parlamento europeo è particolarmente interessato a introdurre nuove fonti di reddito destinate al comitato, come le tasse digitali.

I precedenti tentativi di tassazione tecnologica dell’UE sono falliti nel 2019, ma questa idea è riapparsa quando l’amministrazione Trump ha creato ostacoli al processo internazionale.

Il comitato ha affermato che la nuova tassa si applicherà a centinaia di società, la maggior parte delle quali sono società europee, e integrerà l’accordo fiscale globale anziché entrare in conflitto con esso.

Ma dato che l’accordo globale sulla tassazione delle società è progettato per sostituire la tassa digitale nazionale, l’UE sta affrontando pressioni da parte degli Stati Uniti per posticipare questa idea. In un recente documento inviato ai diplomatici dell’UE, Washington ha affermato che, in considerazione della delicata congiuntura dei negoziati, il prelievo proposto potrebbe “sconvolgere completamente” le trattative fiscali.

Pascal Saint-Armans, capo della gestione fiscale dell’OCSE, ha dichiarato: “I negoziati sono pieni di vitalità e speriamo che tutti i paesi alla fine aderiranno all’accordo”.

Segnalazioni aggiuntive di Laura Noonan e Marton Dunai