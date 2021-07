Le cose con Biden potrebbero andare in pezzi

I primi sei mesi di Joe Biden sono stati drammatici. Due terzi degli americani sono almeno parzialmente vaccinati. L’economia sta vivendo la ripresa più rapida dagli anni ’80. E, come hanno dimostrato i sondaggi, il mondo non vede più gli Stati Uniti con la paura e la pietà dell’era di Donald Trump. Questo è il miglior inizio presidenziale della vita della maggior parte degli americani.

Ma in politica, questo tipo di corsa è un’eccezione. Le imminenti prove di Biden – la stagnazione della maggior parte delle sue leggi di riforma, l’ostinazione di Covid-19 e le preoccupazioni sui tassi di omicidi e sui valichi di frontiera – sono in gran parte al di fuori del suo controllo. È facile dimenticare che Biden sembrava un’anatra zoppa prima che i Democratici vincessero le elezioni speciali in Georgia a gennaio e permettessero loro di controllare il Senato. Le cose avrebbero potuto andare peggio.

Tuttavia, Biden sta ora entrando in una fase più difficile della sua presidenza. Uno dei suoi problemi deriva da errori non forzati- Ritirare le truppe dall’AfghanistanÈ difficile capire perché abbia sentito il bisogno di ritirare la spina dorsale di 2.500 soldati americani prima del 20° anniversario dell’11 settembre.Il costo del soggiorno è minimo: gli Stati Uniti non sono morti in una battaglia in Afghanistan Negli ultimi 17 mesi.

Al contrario, il rischio di lasciare l’Afghanistan è alto. È solo questione di tempo prima che i talebani riprendano il controllo. La caduta di Kabul potrebbe impedire ai Chinook di cacciare gli ultimi americani, come accadde a Saigon nel 1975. Ma questo danneggerà comunque il prestigio degli Stati Uniti. Il segnale di avversione al rischio degli Stati Uniti oscurerà le speranze di Biden di conquistare i cuori delle persone nella competizione democratica e autoritaria con la Cina. Questa battuta d’arresto è autoinflitta.

La finestra per Biden per formulare un’agenda interna si sta riducendo. È molto meglio avere 50 Democratici al Senato che 49. Ma almeno due di loro, Joe Manchin in West Virginia e Kelsten Cinemas in Arizona, sono buoni amici. Nessuna delle parti intende abolire la regola di ostruzione del Senato, che ha costretto Biden a cercare almeno 10 voti repubblicani. Ciò significa che la maggior parte dei suoi progetti di legge, come il rafforzamento del diritto di voto, l’amnistia per l’immigrazione clandestina e la facilitazione dell’organizzazione dei sindacati, non hanno quasi nessuna possibilità di essere approvati. Anche un voto del Partito Repubblicano sarebbe un miracolo.

Potrebbe convincere 10 repubblicani a votare per il suo disegno di legge bipartisan sulle infrastrutture. Ma il costo della negoziazione con loro è in aumento. Rifiutandosi di prendere in considerazione qualsiasi forma di aumento delle tasse per pagare il conto, i repubblicani hanno ora minato i finanziamenti per l’IRS. Gravemente esaurito A causa dei licenziamenti e del turnover del personale negli ultimi 15 anni. Biden avrebbe potuto sfruttare questo momento per diffondere il cinismo repubblicano sullo stato di diritto. Tutto ciò che chiedeva erano i mezzi per far rispettare le leggi fiscali esistenti.

Biden è così entusiasta di cercare un momento di cooperazione bipartisan che non farà molte concessioni. Nonostante ciò, non vi è alcuna garanzia che alla fine otterrà 10 voti repubblicani. Nel 2009, Barack Obama ha sprecato un incontro estivo con i repubblicani a metà dei negoziati sull’assistenza sanitaria e hanno respinto il disegno di legge all’unanimità. Biden si è in gran parte sbarazzato della demonizzazione subita da Obama, forse perché è bianco. Ma il Partito Repubblicano ha negato che la sua strategia per qualsiasi vittoria non sia cambiata.

La storia del Covid-19 è l’epitome della presidenza di Biden. Durante il suo periodo di apertura, ha raccolto i frutti a portata di mano lanciando rapidamente un vaccino su larga scala. Con più di 3 milioni di colpi al giorno, il tasso di mortalità è crollato.I restanti frutti – decine di milioni di americani scettici sui vaccini – sono Difficile da raggiungereLa dose giornaliera di vaccinazione è crollata a più di 500.000 punti e il tasso di infezione sta aumentando. Come un anno fa, le aziende e le università stanno subendo la stessa ansiosa analisi costi-benefici.

Cosa può fare Biden?Può emulare Boris Johnson in Inghilterra e dire effettivamente l’inferno su queste restrizioni, o seguire Il presidente francese Macron E adottare una politica di vaccinazione più obbligatoria. Entrambi questi passaggi non sono interamente di competenza del Presidente degli Stati Uniti. In pratica, dovrà a malapena superare le difficoltà e spera che l’intensità della terza ondata di nuovo coronavirus non sia sufficiente a interrompere la ripresa economica. Finché Biden lo farà, la sua presidenza rimarrà normale.

