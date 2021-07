Le cosiddette ombre di fumo di altri incendi aiutano il personale a combattere il più grande incendio negli Stati Uniti Reuters

Funzionari del National Weather Service e dell’Oregon Department of Forestry hanno dichiarato che il fumo proveniente dalla bassa atmosfera dell’incendio boschivo della California è andato alla deriva attraverso il fuoco Bootleg, che ha bruciato in Oregon, a circa 250 miglia (402 chilometri) a sud di Portland. Acri di terra.

(Reuters)-I funzionari hanno dichiarato sabato che dozzine di incendi che infuriano nelle foreste e nei cespugli degli Stati Uniti occidentali hanno prodotto così tanto fumo che sta aiutando un pompiere a bloccare il sole per diventare il più grande incendio negli Stati Uniti. nell’incendio della pirateria in Oregon.

