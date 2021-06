Le donne cinesi lavorano sodo ma sono costrette ad andare in pensione

Share it

Mentre Pechino si sforza di bilanciare le esigenze di una forza lavoro che invecchia e la disoccupazione giovanile, le professioniste cinesi stanno sfidando l’età pensionabile più bassa del mondo.

Gli atti del tribunale mostrano che dal 2019 le donne cinesi hanno citato in giudizio i loro datori di lavoro più di 1.000 volte, chiedendo loro di dimettersi all’età di 50 anni, e le loro colleghe in posizioni dirigenziali possono rimanere fino all’età di 55 anni. Nei dieci anni precedenti il ​​2019, c’erano meno di 800 casi di questo tipo.

Le leggi sul lavoro cinesi richiedono che le donne di alcuni settori vadano in pensione prima delle donne di altri settori, ma la legge è vaga su quali gruppi rientrano in questa politica. Negli Stati Uniti, uomini e donne vanno in pensione completamente dall’età di 66 anni.

L’aumento delle controversie sulla pensione mette in luce il dilemma demografico della Cina: quello del Paese country Invecchiamento della popolazione Il suo tasso di natalità sta diminuendo, creando una bomba economica a orologeria. Allo stesso tempo, il governo sta lavorando duramente per raggiungere ambiziosi obiettivi di crescita economica perché il fondo pensione nazionale è già a un livello pericolosamente basso.

“Le nostre norme sulla pensione hanno effettivamente portato a uno spreco di capitale umano ea pressioni sul sistema pensionistico”, ha affermato un consulente del governo di Pechino che ha chiesto di non essere nominato. “Ma le autorità non vogliono che gli anziani competano con i giovani per i lavori che ancora scarseggiano”.

La Cina ha istituito un sistema di pensionamento all’inizio degli anni 1950. A quel tempo, Pechino ha fissato l’età pensionabile obbligatoria per la maggior parte delle donne a 50 anni, le donne con posizioni dirigenziali o abilità speciali a 55 anni e gli uomini a 60 indipendentemente dalla loro posizione.

Ho la forza e la volontà di mantenere il mio lavoro.Peccato che la corte non mi ascolti

Gli analisti hanno affermato che questa disposizione era molto adatta all’epoca in un paese in cui i cittadini raramente vivevano oltre i 50 anni e le donne avevano una media di sei figli.

“Permettiamo alle donne, in particolare le donne normali, di andare in pensione presto in modo che possano avere più tempo per prendersi cura delle loro famiglie”, ha detto Yuan Xin, demografo e consulente del governo a Tianjin.

Da allora, nonostante l’allentamento della politica di pianificazione familiare, l’aspettativa di vita delle donne cinesi è salita a quasi 80 anni e il tasso di fertilità è crollato.popolazione cinese Cresci al ritmo più lento Decenni dei 10 anni al 2020.

Questi fattori, insieme al miglioramento dell’istruzione e all’aumento del reddito, hanno spinto più donne Concentrarsi sulla propria attività E costruire risparmi per la pensione.

Fondi insufficienti nel sistema pensionistico cinese saranno anche alleviati dal rinvio del pensionamento dei lavoratori, perché Pechino sta lavorando sodo Sostieni l’invecchiamento della popolazione del Paese.

Il think tank ufficiale, l’Accademia cinese delle scienze sociali, ha affermato in un rapporto che i fondi pensione statali del paese dovrebbero esaurirsi già nel 2035. Per quanto possibile”, ha detto Fang Lianquan, uno degli autori dello studio.

Sebbene il diritto del lavoro cinese non sia chiaro e ci siano molti boicottaggi da parte di professioniste che vogliono lavorare fino all’età di 55 anni, la politica di prepensionamento non è cambiata.

Nella provincia orientale di Jiangsu, la 51enne Wang Yun ha perso una causa contro il suo datore di lavoro (il rivenditore di cui è responsabile marketing) per averla lasciata andare in pensione all’età di 50 anni. Lo statuto limita le posizioni dirigenziali agli amministratori e superiori.

“Ho trascorso quasi dieci anni nella gestione e ho la capacità e la volontà di mantenere il mio lavoro”, ha detto Wang. “Peccato, la corte non mi ascolterà.”

Un altro grande ostacolo al cambiamento della politica pensionistica cinese sono i giovani del paese.Anche se la popolazione in età lavorativa del paese diminuisce drasticamente, molti giovani lavoratori Lavora duro per trovare un lavoro.

Il tasso di disoccupazione degli adulti sotto i 24 anni in Cina supera il 13%, mentre la media nazionale è di circa il 5%. Se i lavoratori più anziani rimandano il loro pensionamento, questa carenza di posti di lavoro sarà ulteriormente esacerbata.

“L’economia cinese non consente a giovani e anziani di essere pienamente occupati”, ha affermato un consigliere del ministero delle Risorse umane e della previdenza sociale che formula le politiche pensionistiche. “Possiamo dare la priorità solo a un gruppo di persone”.

Un altro ostacolo all’innalzamento dell’età pensionabile è che un gran numero di donne adulte, guidate da lavoratori di fascia bassa, dopo decenni di duro lavoro in fabbrica o negli uffici, spera di godere più velocemente delle prestazioni pensionistiche.

Nella città nord-orientale di Fushun, Wang Feng, capo ufficio di 50 anni, è andata in pensione questo mese, nonostante la legge cinese le permetta di lavorare per altri cinque anni.

“Sono stato impegnato per più di 30 anni e la mia salute non è stata molto buona negli ultimi anni”, ha detto Wang. “Non voglio più lavorare”.

You Jun, viceministro delle risorse umane e della previdenza sociale, ha dichiarato a febbraio che la Cina avrebbe “gradualmente” esteso l’età pensionabile, ma non ha fornito un calendario.

I consiglieri del governo hanno affermato che le riforme potrebbero iniziare il prossimo anno, quando l’età pensionabile ufficiale per uomini e donne sarà aumentata di alcuni mesi.

Tuttavia, questo non aiuta ad alleviare le preoccupazioni di molte professioniste. “Forse la generazione di mia figlia sarà più libera di scegliere quando andare in pensione”, ha detto Liu Hui, assistente marketing di 49 anni a Shanghai. “Potrei non avere questa fortuna.”