Le economie emergenti dominano l’indice globale di adozione delle criptovalute di Chainalysis 2021

Vietnam, India e Pakistan sono leader mondiali nell’adozione di criptovalute, evidenziando la flessibilità dei sistemi valutari peer-to-peer nelle economie emergenti.

L’indice di adozione della crittografia globale 2021 di Chainalysis ha valutato 154 paesi sulla base di tre indicatori chiave: il valore della criptovaluta ricevuta sulla catena, il valore al dettaglio trasferito sulla catena e il volume delle transazioni di scambio peer-to-peer. Ciascun indicatore è ponderato in base alla parità di potere d’acquisto.

Il Vietnam ha ricevuto il punteggio più alto dell’indice grazie alla sua forte performance su tutti e tre gli indicatori. L’India è molto più avanti, ma si comporta ancora bene in termini di valore ricevuto on-chain e di valore ricevuto al dettaglio on-chain. Il Pakistan ha ottenuto ottimi risultati su tutti e tre gli indicatori e si è classificato terzo.

I primi 20 paesi sono principalmente composti da economie emergenti, con paesi come la Tanzania, il Togo e persino l’Afghanistan in cima alla lista. È interessante notare che la classifica di Stati Uniti e Cina è scivolata rispettivamente all’ottavo e al nono posto. Nell’indice 2020, la Cina si è classificata al quarto posto e gli Stati Uniti al sesto.

L’adozione delle criptovalute sta crescendo a livello globale, soprattutto nei mercati emergenti. Fonte: Analisi della catena.

Uno studio separato condotto dal sito web di confronto australiano Finder.com conferma ulteriormente la forte posizione del Vietnam. Nella ricerca degli utenti al dettaglio, Vietnam sondaggi 27 paesi sull’adozione di criptovaluta.

Gli scambi di criptovaluta peer-to-peer come LocalBitcoins e Paxful stanno guidando l’aumento dell’adozione, specialmente in paesi come Kenya, Nigeria, Vietnam e Venezuela. Alcuni di questi paesi hanno sperimentato severi controlli sui capitali e iperinflazione, rendendo le criptovalute un importante mezzo di transazione. Come sottolinea Chainalysis, “le piattaforme P2P hanno una quota maggiore del volume totale delle transazioni e consistono in pagamenti al dettaglio più piccoli in criptovalute per un valore inferiore a $ 10.000”.

All’inizio di agosto, la Nigeria si è classificata al primo posto nel mondo nelle ricerche “Bitcoin” di Google. Questo paese con una popolazione di 400 milioni ha reso l’Africa subsahariana un leader globale nelle transazioni Bitcoin P2P.

Allo stesso tempo, in America Latina, alcuni paesi sono Esplora più possibilità per l’accettazione mainstream Bitcoin e altri beni digitali (Bitcoin). Nel giugno di quest’anno, El Salvador è diventato il primo paese al mondo a riconoscere BTC come moneta a corso legale.

