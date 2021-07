Le entrate di Citigroup corporate e investment banking dall’Arabia Saudita sono quasi triplicate

La Standard Chartered Bank ha dichiarato giovedì di aver iniziato a fornire servizi bancari attraverso la sua filiale in Arabia Saudita, con un team di 25 persone per aumentare la sua influenza nella più grande economia del mondo arabo.

Shaikh ha affermato che il settore bancario aziendale dei mercati emergenti di nuova costituzione copre anche le istituzioni finanziarie di sviluppo (DFI) in questi mercati, facilitando loro l’avvio di transazioni in mercati sottosviluppati.

Non ha fornito dati sui ricavi più accurati, comprese le parti onshore e offshore del business, ma ha affermato che l’Arabia Saudita è una delle maggiori opportunità di Citigroup per acquisire nuovi clienti.

Rizwan Shaikh, capo del corporate banking per i mercati emergenti di Citi in Europa, Medio Oriente e Africa, ha dichiarato a Reuters a margine di un incontro: “Negli ultimi due anni, le nostre entrate bancarie aziendali e di investimento sono cresciute anno dopo anno”.

Citi ha ottenuto una licenza per il mercato dei capitali nel 2017, permettendole di tornare in Arabia Saudita nel 2018 dopo un’assenza di 13 anni.Ha suggerito Arabia Saudita (SE:) Quotata nel 2019 al prezzo di 29,4 miliardi di dollari USA, questa è la più grande offerta pubblica iniziale al mondo, nonché una serie di transazioni su obbligazioni sovrane e societarie.

Dubai (Reuters)- Citigroup (New York Stock Exchange ticker:) Dal suo ritorno in Arabia Saudita nel 2018, le entrate del corporate e investment banking della sua attività in Arabia Saudita sono “quasi triplicate”, ha detto giovedì un dirigente.

