Le entrate di Krispy Kreme salgono del 43%, i clienti tornano nei ristoranti Reuters

Per il trimestre conclusosi il 4 luglio, la perdita netta attribuibile alla società è passata da 12,6 milioni di dollari USA nello stesso periodo dello scorso anno a 17,1 milioni di dollari USA. Per azione ha perso 13 centesimi.

(Reuters)-Krispy Kreme Inc ha registrato martedì un aumento del 42,6% delle entrate trimestrali, che è il primo lotto di prestazioni per il produttore di ciambelle dalla sua quotazione al Nasdaq, dopo che le restrizioni causate dalla pandemia sono state allentate. ristorante.

© Reuters. Una scatola della spesa per le vacanze è stata filmata fuori dal negozio Krispy Kreme Donuts a Burbank, in California, il 1 luglio 2021. REUTERS/Mario Anzuoni/Files

