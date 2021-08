Le entrate di Tencent Music superano le aspettative degli utenti, crescita pubblicitaria Reuters

La perdita dei diritti esclusivi significa che Tencent Music potrebbe dover raddoppiare i suoi sforzi per costruire una comunità più interattiva, affrontando la sfida del byte beating.La società sta utilizzando Douyin (la versione cinese di TikTok) per promuovere la musica supportata da algoritmi complessi.

Gli utenti a pagamento del servizio di musica online dell’azienda sono aumentati del 41% a 66,2 milioni, grazie agli investimenti in audio di lunga durata e a una libreria musicale ampliata e aggiornata attraverso un accordo di licenza con Universal Music Group. Sony (New York Stock Exchange:) Musica e altre etichette.

