Le entrate fiscali del Giappone potrebbero raggiungere un livello record nell’anno fiscale 2020/21

Sebbene il Giappone sia gravato da un enorme debito pubblico che è più del doppio della sua economia da 5 trilioni di dollari, ha lanciato tre piani di stimolo per un totale di 3 trilioni di dollari nell’ultimo anno in risposta alle crisi sanitarie ed economiche.

Sebbene la spesa per COVID-19 su larga scala lanciata lo scorso anno abbia aumentato l’onere del debito pubblico più pesante del settore, le generose entrate fiscali potrebbero alleviare le preoccupazioni delle persone per il coronavirus che colpisce il tesoro, il che potrebbe innescare richieste di ulteriori stimoli fiscali.

