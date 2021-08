Le entrate video di Zoom hanno superato le aspettative. Perché il titolo è sceso.

dimensione del font

Videocomunicazione Zoom

La società ha registrato un fatturato trimestrale di oltre $ 1 miliardo, superando le aspettative degli analisti, e il prezzo delle sue azioni è sceso nella giornata di negoziazione estesa di lunedì. Ma le indicazioni sugli utili del terzo trimestre della società non sono riuscite a impressionare Wall Street.

Lunedì le azioni Zoom (codice azionario: ZM) sono scese del 10% nel trading after-hour.

Zoom video Rendiconto il secondo trimestre L’utile netto è stato di 316,9 milioni di dollari, equivalenti a 1,04 dollari per azione, rispetto ai 185,6 milioni di dollari dello stesso periodo dello scorso anno, pari a 63 centesimi per azione. Tra le altre cose, dopo l’adeguamento per la compensazione delle azioni, l’utile per azione è stato di $ 1,36. Le entrate sono aumentate del 54% a 1,02 miliardi di dollari.

Gli analisti si aspettavano in precedenza un utile rettificato di 1,16 dollari USA e un fatturato di 991,2 milioni di dollari USA.

Zoom ha dichiarato che prevede un utile rettificato per azione per il terzo trimestre compreso tra 1,07 e 1,08 dollari e un fatturato di circa 1,02 miliardi di dollari, mentre gli analisti prevedono utili per azione non GAAP di 1,10 dollari e un fatturato di 1,02 miliardi di dollari.

Zoom stima un utile annuale per azione di 4,75 USD e 4,79 USD e ricavi da 4,01 miliardi di USD a 4,02 miliardi di USD. L’utile rettificato simulato degli analisti per azione è stato di 4,68 dollari USA e il fatturato è stato di 4,01 miliardi di dollari USA.

Come vincitore della pandemia, Zoom si è trovata in una posizione interessante. Alcuni dei titoli rimasti a casa hanno vissuto momenti difficili perché non hanno bisogno di ciò che offrono in un mondo che riapre.

zuppa Campbell

(CPB) è sceso al di sotto del minimo della pandemia perché Nessuno accumula cibo Il costo sta diventando sempre più alto, e

Grande forza

(PTON) è caduto venerdì, in parte perché La palestra ora offre una valida opzioneMa la vita non è tornata completamente alla normalità, molte persone lavorano ancora da casa, il che significa che Zoom ha più tempo per diventare clienti permanenti.

L’analista di RBC Rishi Jaluria ha scritto che questa è una cosa a cui gli investitori presteranno attenzione: la quantità di “abbandono” nell’account Zoom. Ha spiegato: “La direzione ha comunicato le aspettative secondo cui l’aumento dei clienti durante la pandemia è superiore al tasso di abbandono storico.” “Finora, il tasso di abbandono dei clienti è inferiore al previsto”. di $ 450. , Rispetto alla recente transazione il prezzo è aumentato del 31%.

Zoom ha chiuso le contrattazioni regolari lunedì, in rialzo del 2% a 347,50$.

Scrivi a Ben Levisohn ben.levisohn@barrons.com