Le esportazioni e le importazioni cinesi mantengono un forte slancio

I politici cinesi hanno espresso preoccupazione per l’aumento dei prezzi delle materie prime nelle ultime settimane e hanno chiesto di rafforzare la gestione della domanda e dell’offerta per combattere la “speculazione dannosa”.

I prezzi di materie prime come carbone, acciaio e minerale di ferro sono aumentati quest’anno, grazie all’allentamento del blocco epidemico in molti paesi e all’abbondante liquidità globale.

Tuttavia, gli esportatori stanno lottando per far fronte all’aumento delle materie prime e dei noli, alle strozzature logistiche e all’apprezzamento del renminbi, che hanno indebolito la competitività commerciale.

