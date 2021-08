Le esportazioni giapponesi continuano ad aumentare, gli ordini di macchinari diminuiscono a causa della debole ripresa Reuters

Share it

© Reuters. Il 22 marzo 2017, i container sono stati avvistati in un porto di Tokyo, in Giappone. REUTERS/Issei Kato



Autori: Tetsushi Kajimoto e Daniel Leussink

TOKYO (Reuters)-Le esportazioni giapponesi hanno registrato una crescita a due cifre per il quinto mese consecutivo a luglio, grazie al fatto che le esportazioni di auto verso gli Stati Uniti sono un segnale positivo di un’economia guidata dal commercio, nonostante un calo di un indicatore chiave di spese in conto capitale per la prima volta Quattro mesi.

Gli indicatori contrastanti evidenziano la fragilità della terza economia mondiale, cresciuta dell’1,3% nel trimestre aprile-giugno a causa delle robuste esportazioni e dell’inaspettata crescita dei consumi privati.

Tuttavia, il contenimento a lungo termine di bar, ristoranti e altre società di servizi faccia a faccia da parte del coronavirus ha offuscato le prospettive e ha fatto pressione sul primo ministro Yoshihide Suga affinché disponga di un altro piano di stimolo su larga scala.

I dati diffusi mercoledì dal Ministero delle finanze hanno mostrato che le esportazioni del Giappone a luglio sono aumentate del 37,0% su base annua, leggermente inferiore al 39,0% previsto dagli economisti in un sondaggio Reuters, sebbene l’aumento sia stato esagerato rispetto al COVID dell’anno precedente. – ha innescato La recessione.

Dopo un aumento del 48,6% il mese scorso.

Yoshimasa Maruyama, capo economista di SMBC Nikko Securities, ha dichiarato: “Le esportazioni sono ancora in una tendenza al rialzo. Anche se la produzione di automobili potrebbe dover affrontare vincoli di approvvigionamento a causa della carenza di chip, questa tendenza continuerà nei prossimi mesi”.

Ha detto: “Sebbene il settore dei servizi possa essere colpito dalla continua pandemia della nuova epidemia di polmonite coronarica, la spesa in conto capitale aziendale e la produzione rimarranno stabili”.

Tuttavia, Suga potrebbe lanciare un pacchetto di incentivi di circa 30 trilioni di yen (274 miliardi di dollari), che sarà utilizzato come volontà politica per sostenere l’economia durante le elezioni, ha aggiunto Maruyama.

Secondo i dati, per regione, le esportazioni verso la Cina, il principale partner commerciale del Giappone, sono aumentate del 18,9% nell’anno conclusosi a luglio, con le apparecchiature per la produzione di chip e le materie plastiche a guidare l’aumento.

Il rapporto mostra che, trainate dalle esportazioni di automobili, ricambi auto e motori, le esportazioni dagli Stati Uniti, un altro importante mercato per i beni giapponesi, sono aumentate del 26,8% a luglio.

Nell’anno fino a luglio, le importazioni sono aumentate del 28,5%, mentre l’aumento medio stimato è stato del 35,1%, portando la bilancia commerciale a un surplus di 441 miliardi di yen (4 miliardi di dollari USA), mentre il valore medio stimato è stato un surplus di 202,3 miliardi di yen . .

Sebbene la carenza globale di chip ei segnali di stagnazione della ripresa economica cinese siano preoccupanti, la domanda esterna attiva ha contribuito a sostenere le attività delle fabbriche giapponesi.

Un altro dato del Cabinet Office ha mostrato che gli ordini di macchinari principali a giugno sono diminuiti dell’1,5% rispetto al mese precedente, mentre le aspettative degli economisti in un sondaggio Reuters sono diminuite del 2,8%.Si tratta di una spesa in conto capitale altamente volatile nei prossimi 6-9 mesi. indice.

Gli ordini principali escluse le navi e le utenze elettriche sono aumentati del 18,6% su base annua a giugno, il terzo mese consecutivo di crescita su base annua, spingendo il Cabinet Office a mantenere l’opinione che gli ordini di macchinari mostrino segni di ripresa.

(1 USD = 109,5100 yen)