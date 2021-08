Le esportazioni sudcoreane sono aumentate per il nono mese consecutivo a luglio, ma il ritmo è rallentato Reuters

La Corea del Sud sta attualmente combattendo la peggiore epidemia di COVID-19 e il numero di casi al giorno nell’ultima settimana ha raggiunto un livello record. Al culmine delle vacanze estive in Corea del Sud, sono state stabilite restrizioni più severe per prevenire la diffusione del coronavirus.

Chun Kyu-yeon, analista di Hana Financial Investment, ha dichiarato: “Poiché i paesi sviluppati stanno guidando la ripresa economica, la domanda di importanti prodotti di esportazione come chip, automobili e prodotti petrolchimici rimane forte”.

Le esportazioni a luglio sono aumentate del 29,6% su base annua, in rallentamento dal 39,8% di giugno, a causa dell’indebolimento dell’effetto base della flessione dello scorso anno. La cifra di luglio è stata inferiore alla crescita del 30,2% prevista dagli analisti in un sondaggio Reuters.

Seoul (Reuters)-Le esportazioni sono cresciute per il nono mese consecutivo a causa della domanda estera di patatine e prodotti per la bio-salute. .

