Le fabbriche del Regno Unito hanno rallentato a luglio e i prezzi sono aumentati, fornitore di PMI Reuters

Ma la maggior parte dei suoi politici dovrebbe attenersi alla propria opinione secondo cui gli aumenti dei prezzi sono in gran parte temporanei, il che significa che il piano di stimolo di emergenza pandemico della Banca d’Inghilterra non sarà ridotto.

La crescita della produzione e dei nuovi posti di lavoro è rallentata al minimo su quattro mesi a luglio e alcune aziende hanno riferito che i clienti hanno acquistato in anticipo per prevenire problemi alla catena di approvvigionamento.

LONDRA (Reuters) – Un sondaggio ha mostrato che la crescita delle fabbriche del Regno Unito a luglio è ulteriormente rallentata, sebbene questo sia ancora uno dei tassi di crescita più rapidi mai registrati, poiché stanno lottando per far fronte alla pandemia di COVID-19 di carenza di personale e offerta problemi di catena di lunedi.

