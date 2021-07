Le forti piogge in India hanno causato inondazioni e frane; almeno 125 persone sono morte Reuters

Le precipitazioni hanno raggiunto fino a 594 mm (23 pollici) in alcune parti della costa occidentale dell’India, costringendo le autorità a spostare le persone fuori dalle aree vulnerabili quando le persone stanno rilasciando acqua dalle dighe che stanno per traboccare. La stazione della collina di Mahabaleshwar ha registrato la più alta piovosità di sempre – 60 cm di pioggia in 24 ore.

Nelle ultime settimane, il maltempo ha colpito molte parti del mondo, inondazioni in Cina e in Europa occidentale e ondate di calore in Nord America, innescando nuove preoccupazioni sull’impatto del cambiamento climatico.

“Circa 40 persone sono ancora intrappolate. Sono rimaste intrappolate nel fango per più di 36 ore e la possibilità di sopravvivere è molto piccola”, ha detto il funzionario, che non è stato autorizzato a parlare con i media e ha rifiutato di essere nominato. .

Mumbai/Nuova Delhi (Reuters)-Sabato, il bilancio delle vittime per frane e incidenti causati da forti piogge è salito a 125. Le squadre di soccorso indiane hanno lottato tra limo e detriti per raggiungere dozzine di siti sommersi.

© Reuters. Il 23 luglio 2021, le persone hanno usato i telefoni cellulari per scattare foto di edifici crollati dopo la pioggia a Mumbai, in India. REUTERS/Stringer.

Dichiarazione di non responsabilità:

Vorrei ricordarti che i dati contenuti in questo sito Web potrebbero non essere in tempo reale o accurati. Tutti i CFD (azioni, indici, futures) e i prezzi delle valute estere non sono forniti dalle borse, ma dai market maker, quindi i prezzi potrebbero essere imprecisi e potrebbero essere diversi dai prezzi di mercato effettivi, il che significa che i prezzi sono indicativi. Pertanto, Fusion Media non è responsabile per eventuali perdite di transazione che potresti subire a causa dell’utilizzo di questi dati.

Media convergenti Fusion Media o chiunque sia collegato a Fusion Media non sarà responsabile per eventuali perdite o danni causati dall’affidarsi a dati, quotazioni, grafici e segnali di acquisto/vendita contenuti in questo sito web. Si prega di comprendere appieno i rischi ei costi associati alle transazioni sui mercati finanziari.Questa è una delle forme di investimento più rischiose.