Le forze speciali afgane sono entrate nei talebani, solo per scoprire che erano scomparse Reuters

2/2 © Reuters. L’11 luglio 2021, un membro delle forze speciali afgane guida un Hummer durante una missione di combattimento contro i talebani nella provincia di Kandahar, in Afghanistan. La foto è stata scattata l’11 luglio 2021.Reuters/Siddiqui, Danimarca



Kandahar, Afghanistan (Reuters) – Nella tarda notte di domenica, i soldati delle forze speciali afgane si sono fermati su un’autostrada desolata nella provincia meridionale di Kandahar per pronunciare una breve preghiera. Lo fanno ogni volta che si preparano ad affrontare i combattenti talebani in battaglia.

Poche ore fa, truppe ben addestrate sono state convocate per eliminare gli insorti che avevano attaccato truppe regolari e polizia locale, solo per scoprire che i talebani erano scomparsi nel buio, lasciandosi dietro alcuni civili e soldati feriti.

“Abbiamo ricevuto un rapporto secondo cui il nemico è penetrato qui e vuole rovesciare l’area”, ha detto a Reuters il maggiore Mohamed Din Tahir, un membro delle forze speciali dispiegate a Kandahar, l’ex roccaforte dei talebani, dopo l’operazione.

Ha detto che il rapporto mostra che ci sono fino a 300 combattenti talebani nella zona.

“Purtroppo, ciò che abbiamo sentito nel rapporto non corrispondeva a ciò che abbiamo visto sulla scena”.

Tahir ha affermato che l’assenza di combattenti talebani dimostra che l’affermazione dell’organizzazione secondo cui ora controllano fino all’85% del territorio del paese è esagerata.

Sottolinea anche la difficoltà di affrontare un nemico che mescola attacchi aperti a checkpoint, villaggi, paesi e città con tattiche mordi e fuggi che tendono a evitare gravi perdite.

Quando i talebani hanno recentemente acquisito il territorio, le truppe straniere guidate dall’esercito americano si sono ritirate dall’Afghanistan dopo 20 anni di guerra e hanno affidato alle forze locali il compito di tirare fuori l’Afghanistan dalla crescente crisi di sicurezza.

Lunedì, il generale americano Austin Miller, che ha guidato la guerra in Afghanistan, lascerà il suo comando e porrà fine simbolicamente al conflitto più lungo degli Stati Uniti.

I progressi dei talebani

Kandahar è una delle province in cui di recente sono aumentate le offensive dei talebani, che hanno espresso il desiderio di partecipare al governo pacifico del Paese, anche se si è sempre opposto all’esistenza di potenze straniere.

La scorsa settimana, l’organizzazione ha avanzato nell’ovest del paese vicino al confine iraniano e ha circondato la città centrale di Ghazni.

Le forze speciali sono state chiamate dopo che gli insorti hanno cercato di controllare il villaggio di Khan Baba nel distretto di Dande di Kandahar e hanno sparato razzi e mitragliatrici pesanti contro le forze di sicurezza afghane e la polizia locale.

I soldati sono andati lì di notte, utilizzando apparecchiature per la visione notturna e guidando veicoli Humvee che hanno lasciato fori di proiettile in missioni precedenti, alcune delle quali sono state effettuate con gli alleati americani.

Quando sono arrivati, hanno scoperto che il villaggio era praticamente abbandonato. Gli attacchi aerei dell’aeronautica afgana hanno aiutato a respingere i combattenti talebani.

Il personale delle forze speciali si è spostato rapidamente e silenziosamente di casa in casa, entrando attraverso le porte e saltando i muri, alla ricerca dei resti dei talebani che potrebbero essere ancora nascosti nella zona.

Hanno scoperto che solo pochi abitanti del posto erano principalmente anziani e hanno detto che altri residenti erano fuggiti quando sono iniziati i combattimenti. Prima di evacuare le truppe alla base militare più vicina, le truppe si sono occupate anche dei soldati feriti in precedenti conflitti.

In lontananza risuonavano sporadici spari.

Un funzionario della difesa afghano ha detto su Twitter lunedì che 26 ribelli sono stati uccisi in operazioni e attacchi aerei in due aree di Kandahar, tra cui Dande, un giorno fa.

Reuters non è stata in grado di verificarlo in modo indipendente.

Dopo che l’operazione è stata completata, le forze speciali si sono riposate per un po’, pronte ad accettare l’ordine della prossima missione.