Le forze Usa si ritirano dai talebani e occupano la sesta capitale provinciale dell’Afghanistan Reuters

Share it

Share it

Pin it

Pin it

Share on Google

Share on Google

Tweet it

Tweet it

Share on Facebook

Share on Facebook

2/2 © Reuters. Il carro armato è arrivato sul campo di battaglia a Kunduz, in Afghanistan, il 7 luglio 2021. Questa è un’immagine fissa tratta dal video. REUTERS TV tramite REUTERS



2/2

Kabul (Reuters)-Un legislatore ha affermato che i militanti talebani hanno occupato lunedì la sesta capitale provinciale dell’Afghanistan e, dopo il ritiro delle truppe straniere guidate dagli Stati Uniti, hanno cacciato le forze di sicurezza afgane dalle città di confine e dalle rotte commerciali.

Dopo che i talebani sono stati espulsi nel 2001, hanno lavorato duramente per rafforzare le rigide leggi islamiche e, quando le truppe straniere si sono ritirate dopo la guerra dei 20 anni, hanno intensificato la loro campagna per sconfiggere il governo.

Lunedì hanno occupato Ibak, la capitale della provincia settentrionale di Samangan.

“I talebani stanno ora combattendo contro l’esercito afghano per impadronirsi del quartier generale della polizia e del complesso del governatore”, ha detto Qiardinzia, consigliere di Ibak.

“Alcune parti della capitale sono cadute nelle mani dei talebani”.

Lo scorso fine settimana, gli insorti hanno occupato tre capoluoghi di provincia: Zarangi, capoluogo di Nimruz a sud, Sarpur, capoluogo dell’omonima provincia a nord, e Talokhan, capoluogo della provincia nordorientale di Tahar.

Hanno occupato Kunduz, la capitale della provincia settentrionale, e Lashkar Gah, la capitale della provincia sudoccidentale di Helmand.

La vittoria dei talebani ha scatenato accuse di ritiro delle truppe straniere. Il ministro della Difesa britannico Ben Wallace ha dichiarato al Daily Mail che l’accordo raggiunto tra Stati Uniti e talebani lo scorso anno è stato un “cattivo accordo”.

Wallace ha affermato che il suo governo ha chiesto ad alcuni alleati della NATO di mantenere le proprie truppe in Afghanistan dopo il ritiro degli Stati Uniti, ma non è riuscito a ottenere un sostegno sufficiente.

“Alcune persone dicono di essere entusiasti, ma il loro parlamento non lo è. Ovviamente, senza gli Stati Uniti come paese quadro, queste opzioni sono chiuse”, ha detto Wallace.

Dopo che gli insorti talebani hanno occupato Kunduz, dove le truppe tedesche sono state dispiegate per dieci anni, il ministro della Difesa tedesco ha respinto le richieste di ritorno in Afghanistan dei suoi soldati.

I commando afgani hanno lanciato un contrattacco, cercando di respingere i combattenti talebani che occupavano Kunduz.I residenti in fuga dal conflitto hanno descritto spari ed esplosioni quasi costanti.

Un portavoce dei talebani ha avvertito domenica gli Stati Uniti di non intervenire dopo gli attacchi aerei statunitensi per sostenere le travagliate forze governative afghane. Gli Stati Uniti hanno promesso di ritirare la maggior parte delle loro truppe entro la fine di questo mese, ponendo fine alla loro guerra più lunga.

Ad ovest, vicino al confine iraniano, i funzionari della sicurezza hanno affermato che sono in corso aspri combattimenti alla periferia di Herat. Arif Jalali, direttore dell’ospedale regionale di Herat, ha affermato che negli ultimi 11 giorni sono state uccise 36 persone e 220 sono rimaste ferite. Ha detto che più della metà dei feriti erano civili e che tra i morti c’erano donne e bambini.

L’UNICEF ha dichiarato lunedì in una dichiarazione che nelle ultime 72 ore, 20 bambini sono stati uccisi e 130 bambini sono stati feriti nella provincia meridionale di Kandahar.

Il rappresentante dell’UNICEF in Afghanistan, Herve Ludovick Deles, ha dichiarato: “Le atrocità peggiorano ogni giorno”.

A Helmand, un focolaio di attività talebane, i funzionari della sicurezza hanno riferito che lunedì mattina c’è stata un’enorme esplosione a Lashkar Gah.

Negli ultimi mesi gli insorti hanno occupato decine di aree e valichi di frontiera e hanno messo sotto pressione diverse città.

Il maggiore Nicole Ferrara, portavoce del comando centrale degli Stati Uniti, ha dichiarato domenica alla CNN: “L’esercito americano ha condotto diversi attacchi aerei negli ultimi giorni per proteggere i nostri partner afghani”.

Fuga in famiglia

A Kunduz, molte famiglie disperate, alcune con bambini piccoli e donne incinte, abbandonano le loro case, sperando di raggiungere i 315 chilometri (200 miglia) relativamente sicuri a sud di Kabul, che di solito impiegano circa 10 ore in auto.

Mentre gli spari echeggiavano per le strade della sua città natale, l’ingegnere Ghulam Rasool stava cercando di noleggiare un autobus per portare la sua famiglia nella capitale.

“Potremmo solo essere costretti a camminare fino a Kabul, ma non siamo sicuri se verremo uccisi lungo la strada… il conflitto di terra non si è fermato solo per 10 minuti”, ha detto Rasol a Reuters.

Lui e molti altri residenti e un funzionario della sicurezza hanno affermato che i commando afgani hanno lanciato un’operazione per eliminare gli insorti di Kunduz.

Funzionari del governo hanno detto lunedì che nella stessa Kabul, sospetti militanti talebani hanno ucciso un manager di una stazione radio afgana, l’ultimo di una serie di attacchi contro i lavoratori dei media.

Migliaia di persone hanno cercato di entrare a Kabul nonostante la città fosse stata testimone di un attacco nella zona diplomatica.

Mohammad Noor Rahmani, membro dell’Assemblea provinciale, ha affermato che lo scorso fine settimana gli insorti hanno anche occupato l’edificio del governo a Sarpur, la capitale della provincia settentrionale, e hanno condotto i funzionari fuori dalla città principale verso una vicina base militare.

Domenica sera, Ashraf Aini, rappresentante dell’Assemblea provinciale di Tahar, ha affermato che Talokan, la capitale della provincia di Tahar, è caduta nelle mani dei talebani che hanno rilasciato i prigionieri.

Ci sono rapporti contrastanti sul fatto che abbiano occupato Shebahan, la capitale settentrionale di Jazjan.

Il portavoce dei talebani Muhammad Naeem Wardak (Muhammad Naeem Wardak) si è rivolto ad Al Jazeera domenica, avvertendo gli Stati Uniti di non intervenire ulteriormente per sostenere le forze governative.