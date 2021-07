Le grandi banche della lobby tecnologica supportano i Democratici moderati per sconfiggere la nuova regolamentazione

I democratici senior si stanno opponendo ai tentativi dei membri del loro partito di regolamentare le grandi aziende tecnologiche, il che dimostra che i progressisti potrebbero avere difficoltà a riscrivere le leggi americane sulla concorrenza.

I Democratici alla Camera dei Rappresentanti hanno criticato il pacchetto di misure promosso dai membri della Commissione Antitrust della Camera perché l’opposizione si oppone a proposte radicali, e alcuni sperano che queste proposte possano portare alla disintegrazione delle grandi aziende tecnologiche.

La frattura mostra che anche se il presidente Joe Biden considera di firmare il proprio ordine esecutivo per rafforzare il potere dei regolatori di promuovere la concorrenza nel suo settore, quanto sia difficile attuare importanti riforme delle leggi antitrust statunitensi.

Zoe Lofgren, un rappresentante democratico della California, ha dichiarato al Financial Times: “Non credo che abbiano trascorso molto tempo a redigere questi progetti di legge. Alcune misure sono imbarazzanti… Le leggi sul monopolio vengono adattate, ma alcune sono radicale.”

Lou Correa, un altro rappresentante democratico della California, ha dichiarato: “Non sono sicuro se dovremmo provare a dividere alcune di queste società. Perché selezioniamo le società americane, specialmente quelle della California?”

La Commissione Giustizia della Camera ha approvato sei progetti di legge la scorsa settimana volti a spezzare il potere aziendale di cui godono aziende come Google, Facebook, Amazon e Apple.

Questa mossa fa parte del cambiamento più significativo in una generazione per promuovere l’emanazione delle leggi americane sulla concorrenza in modo più ampio. Ma i lobbisti dell’industria prendono di mira i Democratici di centro, in particolare i Democratici della California, perché cercano di prevenire le misure più radicali.

Uno dei disegni di legge vieterà alle grandi aziende tecnologiche di concedere un trattamento preferenziale ai loro prodotti e potrebbe impedire ad Amazon e ad altri di utilizzare i suoi negozi online per promuovere i loro prodotti. L’altro impedirà loro di acquisire concorrenti o nuovi concorrenti, proprio come ha fatto Facebook con WhatsApp e Instagram.

Biden ha nominato Lina Khan, una professoressa di diritto che ha chiesto la scissione di Amazon, presidente della Federal Trade Commission, e ha nominato un altro eminente critico, Tim Wu, consigliere della Casa Bianca, dimostrando così il suo sostegno alla acquisizione Grande azienda tecnologica.Amazon mercoledì Inviato una petizione Con la Federal Trade Commission, Khan è invitato ad evitare indagini che coinvolgano l’azienda.

Wu è una delle persone che ha emesso l’ordine esecutivo, che darà ai regolatori del settore maggiori poteri per incoraggiare la concorrenza all’interno del loro settore.Come parte dell’ordinanza, i funzionari stanno considerando di ordinare ai regolatori di vietare l’uso di clausole di “non concorrenza” Compreso Amazon Impedisci ai loro dipendenti di lavorare per i loro concorrenti.

Un portavoce della Casa Bianca ha dichiarato: “Durante la campagna, il presidente ha chiarito di essere impegnato ad aumentare la concorrenza nell’economia degli Stati Uniti… ma non ha ancora preso una decisione definitiva su alcuna azione”.

Dopo che la FTC e dozzine di avvocati statali che utilizzano le leggi sulla concorrenza esistenti hanno intentato cause antitrust contro Facebook questa settimana, i critici delle grandi aziende tecnologiche sono desiderosi di spingere per riforme legislative.

Ma i commenti di Lovegren e Correa mostrano quanto sarà difficile approvare tale legislazione, anche se ha attirato il sostegno di una manciata di repubblicani che criticano le grandi aziende tecnologiche. Pochi giorni fa, il leader democratico della Camera dei rappresentanti, Steny Hoyer (Steny Hoyer) ha avvertito che questi progetti di legge hanno innescato l’opposizione dei membri più anziani del partito. non ancora pronto Votazione in plenaria

All’inizio di questo mese, un gruppo di separati Otto democratici avvertiti Il disegno di legge “può indebolire la protezione della privacy personale [and] Sicurezza della rete e aumento della diffusione di pericolose teorie del complotto e disinformazione”.

I Democratici hanno solo una piccola maggioranza alla Camera dei Rappresentanti e il leader della minoranza repubblicana Kevin McCarthy ha espresso opposizione. Un lobbista dell’industria ha espresso la sua convinzione che questi disegni di legge non sarebbero passati alla Camera dei Rappresentanti, dicendo: “I Democratici di Centro e la delegazione della California dovrebbero prestare attenzione a questo”.

Adam Kovacevich, amministratore delegato della Camera di commercio progressista, un gruppo che rappresenta l’industria tecnologica, ha dichiarato: “Concentreremo i nostri sforzi su quei democratici che non fanno parte del comitato giudiziario e chiederemo loro: ‘I tuoi elettori ne stanno discutendo?’ “

Il presidente della sottocommissione antitrust della Camera, David Cicillin, ha dichiarato al Financial Times che non si aspetta che le preoccupazioni dei suoi colleghi democratici impediscano all’intera Camera dei rappresentanti di votare.

Ha detto: “Spero fermamente che questi progetti di legge vengano votati e sostenuti da entrambe le parti.” “Non tutti sanno che questa legislazione è il prodotto di un’indagine di 16 mesi per studiare davvero queste piattaforme, e noi un’attenta legislazione è stata emanata in i primi sei mesi di quest’anno”.

Se queste leggi verranno approvate alla Camera dei rappresentanti, potrebbero ottenere il sostegno di repubblicani come Josh Holly e Ted Cruz al Senato, noti critici dei giganti della tecnologia.

Tuttavia, sono necessari 60 voti per sconfiggere la mozione ostruttiva e i lobbisti del settore ritengono che solo le misure meno controverse, come le misure per aumentare i finanziamenti per i regolatori della concorrenza, abbiano una possibilità di passare.