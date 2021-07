Le guerre della cultura conservatrice stanno combattendo per nuove istituzioni

“Ma non abbiamo iniziato questa guerra culturale”, protestava spesso un ministro del governo. In un certo senso ha ragione. Non solo il partito conservatore non è riuscito a iniziare a combattere secondo la loro definizione, ma per impostazione predefinita era vicino alla sconfitta. Anche adesso questo conflitto non deve essere inteso come una guerra, ma come un’azione di retroguardia.

I conservatori sono desiderosi di combattere qualsiasi causa possano etichettare come “Risveglio”. Ma questa settimana, i conservatori si sono affrettati ad allinearsi con la squadra di calcio inglese e hanno considerato le loro proteste in ginocchio come “politica della postura”. Il Segretario degli Interni ha attirato ulteriore attenzione per non aver condannato il ridicolo durante la protesta. Questo è un utile promemoria del fatto che i combattenti della cultura conservatrice possono essere molto gelosi. È cattiva politica confrontarsi con la nazionale prima dei grandi eventi.

Questa performance soggetta a errori mette in evidenza la paura di vantarsi. Pertanto, la miopia che impedisce al Partito conservatore di vedere le ginocchia non segna il riconoscimento dell’agenda anticapitalista da parte del calciatore milionario.

Sebbene il partito conservatore sembri avere il sopravvento dopo la vittoria della Brexit, i suoi strateghi possono vedere stime scomode sul destino della popolazione. Questo è il motivo per cui ci sono in realtà due guerre culturali, una diretta ed elettorale e l’altra a lungo termine e strategica.

Il primo è il calcolo dei vantaggi elettorali. Hanno una solida base dove possono discutere disordini civili, il silenzio delle voci mainstream o l’apparente mancanza di patriottismo. Questi problemi di valore hanno limitato la coalizione elettorale per la Brexit del nuovo partito conservatore e hanno perso la strada per il partito laburista.

Sir Robbie Gibb, ex direttore delle notizie conservatore e nuovo membro del consiglio di amministrazione della BBC, sta cercando di impedire l’assunzione di un giornalista anziano considerato ostile al governo, segno del secondo approccio. Il suo intervento diretto ha chiarito obiettivi più strategici.

Per i combattenti più entusiasti, la comprensione fondamentale è che i conservatori hanno perso l’establishment e molti creatori di valori sociali. Per molto tempo, la BBC è stata considerata ostile, ma quando ha indagato sui media, la chiesa, le arti, nonché la magistratura, gli educatori, i dipendenti pubblici e le grandi aziende, il Partito Conservatore ha visto molti opinion leader che sostengono valori progressivi. Un parlamentare conservatore ha scherzato sul fatto che il suo collegio elettorale è troppo vecchio stile e che “avvocati e medici votano ancora per i conservatori”.

La visione più ampia è che, sebbene i conservatori abbiano vinto la guerra economica, hanno ignorato le questioni culturali e hanno permesso ai progressisti di formulare politiche sociali. I conservatori di oggi vedono questo come un errore critico e ha contribuito a creare un’atmosfera in cui istituzioni del patrimonio come il National Trust hanno iniziato a compilare elenchi di ville storicamente legate alla schiavitù. Per i combattenti culturali conservatori, evidenziare i mali dell’impero è un attacco all’orgoglio nazionale, e l’orgoglio nazionale è al centro del proprio appello elettorale.

Parte del motivo è l’influenza della cultura post-laurea. La scala dell’espansione universitaria negli ultimi due decenni significa che l’università ora ha linee guida culturali per un massimo di 600.000 matricole ogni anno. (Non è del tutto casuale che il Partito Conservatore voglia ridurre il numero di lauree artistiche.)

Guardando da vicino la squadra che una volta era chiamata grande e gentile, difficilmente riuscivano a vedere i simpatizzanti. Un alleato del governo ha dichiarato: “Quando si cercano persone da inserire nelle istituzioni pubbliche, non ci sono molte persone qualificate che la pensano allo stesso modo. Semplicemente non abbiamo prestato sufficiente attenzione alle nomine pubbliche, e la sinistra lo ha fatto”.

Parlando al Policy Exchange, un think tank del Partito Conservatore, Oliver DawdenIl ministro della Cultura ha difeso la sua determinazione a impegnarsi negli appuntamenti culturali, affermando: “Da molti anni la sinistra prende silenziosamente queste decisioni per promuovere queste istituzioni culturali”.

Dall’improvviso interesse per il piccolo lavoro delle istituzioni pubbliche a Direttore non esecutivo Nel dipartimento di Whitehall, qualcuno ha cercato di creare un’istituzione alternativa, un nuovo posto grande e bello. Tutti i governi fanno nomine politiche. Ma questa è la consapevolezza che la maggior parte dei fattori che modellano la società si verificano al di fuori del governo e dove i conservatori si sentono in inferiorità numerica.

La Brexit ha anche insegnato al partito conservatore a credere in una lunga guerra. Ci sono voluti 30 anni dalla prima istigazione dell’euroscetticismo alla Brexit. Quella vittoria ha dato al partito conservatore più coraggio per inseguire l’élite esistente. Ora che hanno visto la nuova Lunga Marcia, vogliono riconquistare l’establishment ed essere clientelismo.

Attualmente, la guerra culturale sembra essere una risorsa elettorale, ma gli elettori sotto i 45 anni sono seriamente contrari alla Brexit e al partito. Questo è uno dei motivi per cui i ministri sono così entusiasti della cultura del campus e dell’insegnamento della storia della scuola.

Lo stesso Boris Johnson è cauto riguardo alla retorica della guerra culturale. Raramente si univa alla battaglia per primo e spesso resisteva all’impulso dei soldati della sua squadra. Come ha dimostrato l’industria del calcio, la sua cautela è saggia. Gli elettori non cercano più divisioni, quindi l’obiettivo del partito conservatore deve sempre apparire come un radicale e la posizione del partito è mainstream piuttosto che reazionaria.

Il calcolo attuale è che, al di fuori delle città e delle istituzioni d’élite, il sentimento pubblico è dalla loro parte. Ma videro anche il pericolo della popolazione e la necessità di inclinare il modello delle norme sociali.

Questa è la battaglia per la sopravvivenza dei guerrieri culturali tradizionali. Ecco perché coloro che sperano che gli errori di questa settimana contro l’Inghilterra possano alleviare la loro ostilità saranno delusi. Questa è una lunga guerra, ed è appena iniziata.

