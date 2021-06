Le infezioni da coronavirus nel Regno Unito sono aumentate del 30%, ma i vaccini limitano la gravità dell’impatto

Share it

Secondo i dati ufficiali del governo, il tasso di infezione da coronavirus nel Regno Unito è aumentato di quasi il 30%, ma il vaccino continua a limitare l’impatto della variante Delta.

L’indagine sulle infezioni del National Bureau of Statistics stima che nella settimana terminata il 19 giugno, 153.200 persone nel Regno Unito sono risultate positive al coronavirus, con un aumento del 29% rispetto alla settimana precedente. Secondo il National Bureau of Statistics del Regno Unito, il numero di infezioni a settimana è aumentato solo del 7% negli ultimi 7 giorni.

Ma il vaccino continua a sostenere la lotta alle malattie gravi e alle varianti Delta che richiedono il ricovero. Public Health England ha dichiarato venerdì che al 21 giugno delle 1.320 persone ricoverate in ospedale per la variante Delta, 1.108 (più di quattro quinti) non erano state vaccinate o avevano ricevuto solo una dose del vaccino.

Tra le persone sotto i 50 anni, hanno rappresentato il 90% dei 92.000 casi Delta, ma nessuna delle persone completamente vaccinate è morta. Delle 109 persone di età superiore ai 50 anni che sono morte dopo l’infezione della variante Delta, meno della metà erano doppie speroni, ma questo perché l’elevata copertura vaccinale in questa fascia di età ha distorto i dati, non il risultato della fuga del vaccino.

Devi Sridhar, professore di sanità pubblica globale presso l’Università di Edimburgo e membro del Covid-19 Advisory Group del governo scozzese, ha dichiarato al Financial Times che “tutti stanno trattenendo il respiro” per vedere se l’ondata di infezioni tra i giovani ha iniziato a penetrare negli anziani, ma lei ancora “ottimismo”.

Secondo il National Bureau of Statistics del Regno Unito, la Scozia ha un tasso di infezione più elevato rispetto a qualsiasi altra area del Regno Unito, con una persona su 220 infetta. “La scuola è chiusa e non abbiamo euro, quindi questo potrebbe impedire la crescita dei casi”, ha detto Sridhar. Nei giorni scorsi, tra le persone tra i 15 ei 44 anni, circa i due terzi dei casi erano uomini.Gli esperti hanno accusato le celebrazioni che circondano il campionato di calcio.

“Ora questo è un gioco di attesa per vedere come si svilupperanno le cose una volta che avremo accoltellato due volte più anziani e dato ai giovani la prima dose”, ha aggiunto Sridhar.

In Inghilterra, il tasso di riproduzione del virus o il valore R è in ritardo rispetto ai dati dei casi di circa due settimane, ristagnando tra 1,2 e 1,4 per la seconda settimana consecutiva, il che significa che 12 persone infette su 10 potrebbero essere infettate da altre 14.

Kevin Fenton, direttore regionale della sanità pubblica inglese di Londra, ha affermato che l’ansia per la diffusione del virus delta ha aiutato la campagna di vaccinazione tra i giovani della capitale. “Sono scioccato dall’entusiasmo che vediamo nei giovani e so che c’è una variante più comunicativa che aumenterà sicuramente questo entusiasmo”, ha detto.

Fenton ha aggiunto che prima del 19 luglio, Londra è nell'”ultima grande spinta”, la data in cui il governo prevede di porre fine alle restanti restrizioni per aumentare il tasso di assorbimento della città, che è rimasta indietro rispetto al resto del paese. Londra ha bisogno di circa 1,8 milioni di dosi della prima dose e 1,2 milioni di dosi della seconda dose per raggiungere l’obiettivo del governo di fornire a due terzi degli adulti la vaccinazione completa entro il 19 luglio. Le persone di età superiore ai 18 anni ricevono la prima dose di vaccino.