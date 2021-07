Le inondazioni rendono il clima centrale nelle campagne elettorali tedesche

Share it

Solo più di due mesi prima del giorno delle elezioni, le devastanti inondazioni che hanno colpito la Germania occidentale questa settimana hanno spinto il cambiamento climatico al centro della campagna elettorale tedesca.

La maggior parte dei partiti politici in Germania ritiene che il riscaldamento globale sia responsabile del disastro che ha ucciso 103 persone e distrutto città e villaggi nei due stati più popolosi del paese.

Questo potrebbe dimostrare che il Partito dei Verdi ha beneficiato molto, avendo fatto enormi progressi nei sondaggi di settembre anche prima di questa settimana. La loro causa più forte, incentrata sul cambiamento climatico e mobilitando le risorse di tutte le nazioni per prevenirlo, ha improvvisamente acquisito un nuovo grande senso di urgenza.

Finora hanno deliberatamente evitato di dire “Tell you”. Il co-leader del partito, Robert Habek, non ha visitato le zone colpite dall’alluvione e ha dichiarato alla rivista tedesca Der Spiegel che “in questo caso i politici si limiteranno a intralciare la strada”.

“È vietato condurre effettivamente una campagna in un giorno come oggi”, ha detto giovedì, quando è apparsa l’intera portata del danno.

Alluvione a Bad Neuenahr-Ahrweiler: la maggior parte dei partiti politici tedeschi ritiene che il colpevole sia il riscaldamento globale © Wolfgang Rattay/Reuters

Ma è chiaro che la nuova attenzione al pericolo di eventi meteorologici anomali e la sua connessione con il riscaldamento globale potrebbero avere una spinta importante per la candidata primo ministro del Partito dei Verdi Annalena Belbok. Possono anche distrarre l’attenzione dagli errori che l’hanno afflitta finora.

La quarantenne deputata si è recentemente trovata nei guai a causa di curriculum imprecisi, sospetto plagio di un libro che ha pubblicato il mese scorso e ritardi nella segnalazione al Parlamento delle entrate extra del partito.

“Può sicuramente segnare ora [Greens’] “Problemi ambientali e climatici”, ha detto alla televisione tedesca Karl Rudolf Coulter, politologo dell’Università di Duisburg-Essen. “Gli ha dato uno. Un nuovo modo di mobilitare gli elettori. “

La portavoce del governo Martina Fietz ha chiarito che le autorità considerano il cambiamento climatico la causa principale delle inondazioni. “In linea di principio, il riscaldamento globale ha portato a un aumento dei cosiddetti eventi meteorologici estremi come ondate di calore, forti piogge e tempeste”, ha affermato. Ha detto che in Germania la temperatura media è aumentata di due gradi dal record.

D’altra parte, per Armin Laschet, candidato primo ministro del CDU/CSU di centrodestra, la nuova attenzione al clima può essere complicata. Il governatore del Nord Reno-Westfalia, dove si trovano alcune delle più grandi aziende tedesche, si oppone fermamente a parti dell’agenda verde, affermando che potrebbero mettere in pericolo lo status del paese come potenza industriale.

Il candidato primo ministro Armin Laschet del centrodestra CDU/CSU si oppone ad un’agenda verde © Ina Fassbender/AFP/Getty

Giovedì, quando un intervistatore televisivo gli ha chiesto se la Germania ora ha bisogno di intraprendere un’azione più aggressiva per frenare la crisi climatica, è stato catturato e ha perso la pazienza con lei. “Mi scusi, signorina, non cambierà la sua polizza a causa di un giorno come oggi”, ha detto.

Tuttavia, anche lui ha insistito sul fatto che la Germania deve ora accelerare il ritmo della lotta al cambiamento climatico. “Dobbiamo intraprendere più velocemente la strada della neutralità del carbonio”, ha detto venerdì.

Rashet è stato anche in grado di segnare punti importanti nei suoi due rivali, Balbok e Olaf Schultz (ministro del Tesoro e candidato socialdemocratico alla carica di primo ministro). Quando è arrivata l’alluvione, erano in vacanza: lui no, e si è subito recato in alcune delle zone più colpite.

Rashet ha promesso di fornire un risarcimento ai senzatetto, simpatizza con le vittime e le loro famiglie e ringrazia il dipartimento dei servizi di emergenza.Il suo discorso sembra indicare che è un efficace gestore di crisi e “Landswat”, ovvero il padre della nazione.

Korte ha affermato che Laschet potrebbe beneficiare politicamente delle nuove insicurezze causate dall’alluvione. “Dovremo guardare avanti a nuove crisi”, ha detto. “Ci fideremo maggiormente di quelle persone o partiti che hanno le idee migliori per proteggerci da ciò che potrebbe accadere”. Questo può essere utile per governare negli ultimi 70 anni. La CDU/CSU della Germania da 50 anni ha danneggiato Belbok, che non ha esperienza di governo.

Le macerie dopo la pioggia torrenziale a Schulder. © Wolfgang Rate/Reuters

Se l’alluvione avrà finalmente un impatto sulla campagna elettorale tedesca, questa non sarà la prima volta. Gli esperti hanno affermato che la grave inondazione dell’Elba nell’agosto 2002 ha influito sui risultati elettorali di quell’anno e ha assicurato la vittoria del primo ministro socialdemocratico Gerhard Schroeder.

Si è precipitato sulla scena, ha indossato stivali di gomma, ha guadato il fango e in seguito ha promesso di fornire molta assistenza nelle aree più colpite. Al contrario, il suo concorrente, il candidato della CDU/CSU Edmund Stoiber, non ha interrotto la sua vacanza sull’isola di Juist nel Mare del Nord e alla fine ha perso.

“Non voglio fare una campagna in questo disastro naturale”, ha detto Stoiber in seguito, anche se alla fine si è recato nell’area allagata.

Negli ultimi anni il clima ha influito anche sulla politica. La Germania ha vissuto un lungo periodo di siccità nel 2018. C’era poca pioggia e i campi e le foreste sono diventati marroni sotto il sole cocente, cosa che ha aumentato la popolarità del Partito dei Verdi e li ha ispirati a salire nei sondaggi di opinione pubblica: entro novembre 2018 hanno L’approvazione il tasso del paese era del 22% e l’aumento è iniziato dall’8,9% nelle elezioni del Bundestag 2017.

Poi, a maggio 2019, hanno ricevuto un tasso di approvazione del 20,5% alle elezioni del Parlamento europeo, il loro miglior risultato nazionale fino ad oggi.

Sebbene nessuno voglia uscire dalla crisi, alcuni nel Partito dei Verdi sperano in privato che l’impatto dell’ondata di caldo del 2018 trovi un’eco dopo le inondazioni estive del 2021.