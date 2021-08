Le lacrime di Messi salutano il Barcellona

Share it

Lionel Messi, uno dei migliori calciatori della storia, ha confermato domenica che lascerà l’FC Barcelona, ​​​​dove ha trascorso tutta la sua carriera, e ha affermato che il Paris Saint-Germain potrebbe essere la sua prossima mossa.

Il fuoriclasse argentino non ha potuto trattenere le lacrime in conferenza stampa al Barcellona: ha dichiarato di aver pagato tutto per il club, ma dopo la scadenza del contratto il club è stato costretto a lasciarlo partire. dalla normativa salariale. limite.

“Il mio cuore è freddo”, ha detto del momento in cui ha scoperto che se ne sarebbe andato. “Non voglio lasciare questo club”.

Ha confermato che il Paris Saint-Germain è una squadra del Qatar che gioca nella capitale francese ed è una possibile destinazione. L’ingresso di Messi nella squadra sarà un grande successo per il Paris Saint-Germain: il PSG sta perseguendo il suo primo titolo di Champions League e un segno della crescita del club da quando è stato acquisito dalla Qatar Sports Investment Company, finanziata dallo stato nel 2012. .

La partenza del capocannoniere del Barcellona, ​​che ha vinto 10 scudetti e 4 trofei della UEFA Champions League, evidenzia il declino finanziario del club, che una volta ha superato qualsiasi rivale in termini di entrate.

Il debito del Barcellona è salito a oltre 1 miliardo di euro.Il presidente Laporta ha rivelato all’inizio di questa settimana che le sue perdite nella stagione 2020-21 sono balzate a quasi 500 milioni di euro, con il club al terzo posto nella Liga. Questa è la peggiore prestazione della squadra catalana dal 2008, poiché la pandemia ha portato a partite senza spettatori esacerbando le sue difficoltà finanziarie.

A causa della lotta del Barcellona, ​​lo stipendio di Messi è diventato l’obiettivo. Secondo un estratto del contratto pubblicato dal quotidiano spagnolo El Mundo, le sue entrate dal 2017 al 2021 hanno superato i 555 milioni di euro.

Di fronte a un pubblico che includeva sua moglie e tre figli, Messi, 34 anni, ha detto che per rimanere nel club a cui si è unito dopo aver lasciato il suo paese d’origine all’età di 13 anni, aveva proposto un taglio dello stipendio del 50%. Si è rifiutato di criticare il presidente della Liga Javier Tebas per aver implementato le norme salariali che hanno impedito al Barcellona di dimettersi.

Le regole del campionato spagnolo richiedono ai club di limitare gli stipendi al 70% del reddito. Anche senza Messi, lo stipendio del Barcellona equivale al 95% del reddito.

La Liga vuole che il club sostenga l’investimento di 2,7 miliardi di euro della società di private equity CVC Capital Partners, ma Barcellona e il rivale Real Madrid si oppongono al piano, intensificando la lotta di potere tra il club e la lega.

Nell’aprile di quest’anno, quando Barcellona e Real Madrid hanno cercato di formare una Super League separata per i club europei d’élite, Tebas ha giocato contro Barcellona e Real Madrid. Sebbene la maggior parte degli altri fondatori si sia ritirata a causa della forte opposizione di politici e tifosi, i due hanno comunque insistito sulla loro visione.

Mentre club e leghe lottano per rimodellare il futuro del calcio europeo dopo la pandemia, la partenza di Messi evidenzia la riorganizzazione delle dinamiche di potere nello sport.

“Questa è la fine di questo club, e ora inizierà una nuova storia”, ha detto.