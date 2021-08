Le lavoratrici del sesso hanno contribuito a rendere popolare OnlyFans.Ora il loro futuro sulla piattaforma è incerto

OnlyFans, un sito Web basato su abbonamento, consente ai creatori di essere pagati per la pubblicazione di video e foto per i fan, detto giovedì Prevede di vietare “contenuti contenenti attività sessuale” a ottobre, pur consentendo la nudità coerente con esso “Politica di utilizzo accettabile”. In una dichiarazione, la società ha attribuito questi cambiamenti alla necessità di garantire “la sostenibilità a lungo termine della piattaforma”.

“Questi cambiamenti devono soddisfare i requisiti dei nostri partner bancari e fornitori di servizi di pagamento”, ha aggiunto.

Per alcuni, questa mossa è fonte di confusione: questa startup britannica è stata fondata nel 2016 ed è nota per la sua piattaforma per la condivisione e la visualizzazione di materiale pornografico. È proprio in virtù di questa reputazione che negli ultimi anni ha rapidamente ampliato la sua scala. Secondo il suo sito Web, OnlyFans ha pagato $ 5 miliardi a oltre 1,5 milioni di creatori (inclusi Cardi B e Bella Thorne) e ha 150 milioni di utenti.

Tuttavia, le lavoratrici del sesso e i creatori di contenuti per adulti affermano di non essere sorpresi da questo cambiamento che cambierà radicalmente il modo in cui loro e gli altri utilizzano la piattaforma. Rabbia e delusione, sì: “Dove saresti se non ci fossero persone che ti hanno reso popolare?” Un content creator di Bria Backwoods ha parlato della notizia. “Senza di noi, penso che scomparirà.”

Tuttavia, come ha spiegato alla CNN Business una creatrice di OnlyFans di nome Siri Dahl: “L’anno scorso, c’erano alcune voci e/o panico su OnlyFans che cacciava regolarmente le prostitute dalla piattaforma”.

Dahl, che ha lavorato nell’industria dei film per adulti, ha affermato di essere entrata a far parte di OnlyFans alla fine del 2019 e che all’inizio del 2020 il sito è diventato il suo reddito principale. Avanti veloce all’inizio di quest’anno e Dahl ha detto che era in grado di usare i soldi che ha guadagnato su OnlyFans per comprare la sua prima casa.

Sebbene ci siano molti altri siti Web e servizi, inclusi molti su cui Dahl pubblica anche contenuti, OnlyFan ha un’interfaccia semplice e facile da usare, una quota di compartecipazione alle entrate ragionevole (il sito raccoglie il 20%) e un fattore popolare. Dahl ha dichiarato: “Nella mia esperienza, il semplice fatto è che nessun’altra piattaforma può avere un traffico così elevato come OnlyFans, specialmente durante la pandemia”.

Guardando indietro, Dahl ha affermato che recentemente ci sono stati alcuni punti di svolta specifici che hanno fatto preoccupare i creatori per il futuro della piattaforma delle persone nel suo settore. Innanzitutto, a dicembre 2020, MasterCard, Visa e Discover Cliente bloccato Usa la loro carta di credito per pagare su PornHub Colonna del New York Times All’inizio di quel mese, sulla piattaforma è stato segnalato un video di sospetti abusi sui minori e comportamento involontario. Questa mossa attira l’attenzione sulla relazione controversa tra i processori di pagamento e i siti Web pornografici. Quindi, Notizie emerse OnlyFans sta cercando finanziamenti da investitori con una valutazione di $ 1 miliardo, ma le società di venture capital sono generalmente caute nell’essere associate a contenuti per adulti.

Un altro creatore di nome Maya Morena ha detto che si è unita a OnlyFans circa quattro anni fa e ha lavorato molto duramente per costruire una base di fan sulla piattaforma. Ha detto che è stata in grado di passare dal fare un lavoro sessuale completo – incontrare i clienti di persona – a guadagnare entrate da OnlyFans che l’ha sostenuta.

“Durante il Covid ho semplicemente smesso [full-service sex work] È tutto perché è diventato troppo pericoloso”, ha detto Morena, aggiungendo “Questo è il mese migliore che ho trascorso su OnlyFans… ora è praticamente rovinato. ”

“Ogni volta che perdo la piattaforma, perdo molti soldi, ma perdo anche il contatto con la base di fan. Perdo molto lavoro”, ha detto Morena, aggiungendo che alla fine aveva pianificato di lasciare l’industria, ma non Non ho intenzione di essere così presto.

“Non è facile lasciare questo settore. Di solito ci vogliono diversi anni per uscire dal programma”, ha detto, notando che è andata al college e deve pagare l’affitto. Ha detto che sebbene possa iniziare presto a cercare un lavoro, può essere difficile essere assunti in una situazione in cui è facile trovare su Internet di questa natura.

C’è anche una domanda incombente su cosa significhi in pratica il divieto di contenuti pornografici di OnlyFans per creatori come Morena, Backwoods e Dahl.Solo fan Dì di si “Condividi maggiori dettagli nei prossimi giorni.”

Morena ha detto che sentiva che questo significava che doveva essere “come [Instagram] Il modello… è come quello sexy della Disney, questo è quello che immaginavo”, ha detto. “Voglio essere più pulita o voglio semplicemente trovare una piattaforma diversa che possa produrre lo stesso contenuto?” “

Backwoods ha dichiarato che da quando è entrata a far parte della piattaforma nel 2018, OnlyFans è stata la sua principale fonte di reddito.Ha detto che la sua strategia attuale è quella di costruire la sua lista di abbonati e-mail in modo da poter portare i fan al suo prossimo Anywhere. “Penso che sia finita e che stia funzionando bene. Non credo che continueremo [OnlyFans] Più tempo”, ha detto. “Molte persone su Internet, troll e simili, si prendono gioco di [the news] Ma non capiscono che questo è letteralmente il sostentamento delle persone. [People are] Guadagna sei cifre e usa i soldi per pagare l’imposta federale sul reddito. ”

D’altra parte, Dahl ha detto che ora sta assumendo un atteggiamento di attesa, dicendo ai suoi abbonati OnlyFans questa settimana di non farsi prendere dal panico o annullare l’iscrizione. “Non ci sono abbastanza informazioni per determinare cosa accadrà il 1 ottobre”, ha detto, aggiungendo che, date le sue centinaia di migliaia di follower su Instagram e Twitter, si trova in “una delle impostazioni privilegiate”. Il subreddit del fan e altri cambiamenti, non importa come vengono implementati, possono essere una “sfida pazzesca” per lei.

“Anche se Twitter consente contenuti espliciti, a condizione che il tuo account sia impostato per essere contrassegnato come sensibile”, ha affermato Dahl. “Sarebbe strano vivere in un mondo in cui Twitter è più amichevole con le prostitute rispetto a OnlyFans.”