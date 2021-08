Le migliori azioni di utilità di settembre 2021

Titoli di servizi in più rapida crescita

Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Utile per azione in crescita (%)

La crescita dei ricavi (%)

NRG Energy Corporation (NRG)

43.76

10.7

246.5

134.3

Center Point Energy Corporation (Corporazione Nazionale del Petrolio)

26.18

15,5

236.4

10.6

UGI Corporation (UGI)

46.56

9.7

73.2

24,8

fonte: grafico

NRG Energy Company: Si prega di fare riferimento alla descrizione dell’azienda sopra.

Azienda energetica del punto centrale: CenterPoint Energy è una holding di servizi pubblici. Attraverso le sue sussidiarie, CenterPoint fornisce servizi correlati come trasmissione e distribuzione di energia, operazioni di gasdotti interstatali, distribuzione di gas naturale e generazione di energia.

Azienda UGI: Si prega di fare riferimento alla descrizione dell’azienda sopra.

Questi sono i titoli dei servizi pubblici con i rendimenti totali più alti negli ultimi 12 mesi.

I titoli di pubblica utilità più dinamici

Prezzo ($)

Valore di mercato ($ miliardi)

Rendimento totale di monitoraggio di 12 mesi (%)

Prima Compagnia Energetica (Elemento finito)

38.81

21.1

44,5

UGI Corporation (UGI)

46.56

9.7

43,3

Evergy Inc. (EVRG)

68.91

15.8

41,7

Russell 1000

non applicabile

non applicabile

34,5

SPDR ETF (XLU)

non applicabile

non applicabile

20.0

fonte: grafico

Prima Compagnia Energetica: FirstEnergy è una holding di pubblica utilità che produce, trasmette e distribuisce energia elettrica attraverso le sue controllate. La società è anche coinvolta nell’esplorazione e produzione di gas naturale. Il 22 luglio, la società ha annunciato di aver raggiunto un accordo con il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti su un’indagine su presunta corruzione. First Energy ha accettato di pagare una multa di 230 milioni di dollari USA e ha accettato l’accusa del governo di cospirazione per commettere frodi telematiche per un servizio onesto. Se First Energy rispetterà il loro accordo entro i prossimi tre anni, il governo degli Stati Uniti rinuncerà alle sue tasse.

Azienda UGI: Si prega di fare riferimento alla descrizione dell’azienda sopra.

Azienda Evergy: Evergy è un fornitore di servizi di generazione, trasmissione e distribuzione di energia a clienti negli Stati Uniti, che possiede, gestisce e mantiene migliaia di chilometri di linee di distribuzione dell’energia.

I commenti, le opinioni e le analisi qui espresse sono solo di riferimento e non devono essere considerati consigli di investimento personali o consigli sull’investimento in titoli o sull’adozione di qualsiasi strategia di investimento. Sebbene riteniamo che le informazioni fornite qui siano affidabili, non ne garantiamo l’accuratezza o la completezza. Le opinioni e le strategie descritte nei nostri contenuti potrebbero non essere adatte a tutti gli investitori. A causa della rapida evoluzione del mercato e delle condizioni economiche, tutti i commenti, le opinioni e le analisi contenuti nei nostri contenuti sono presentati alla data di pubblicazione e possono cambiare senza preavviso. Questo materiale non ha lo scopo di fornire un’analisi completa di ogni fatto importante su qualsiasi paese, regione, mercato, settore, investimento o strategia.