Le migliori carte di credito per studenti internazionali

Se hai bisogno di usare una carta di credito mentre studi negli Stati Uniti, hai molte opzioni. Il modo più semplice è richiederne uno nel tuo paese di origine prima di partire.

Le banche internazionali possono fornire carte di marca MasterCard, American Express o VISA, tutte utilizzabili negli Stati Uniti

Tuttavia, se prevedi di rimanere nel paese dopo aver studiato, potresti voler stabilire una storia creditizia negli Stati Uniti tramite una carta di credito emessa da una Bank of America.Questo processo può essere impegnativo perché la maggior parte delle banche statunitensi richiede di avere numero di Social Security (Numero di Social Security). Le seguenti sono le tue scelte:

Citibank passaggi semplificati

Richiedere una carta di credito negli Stati Uniti può essere scoraggiante. Citibank è una delle scelte migliori perché fornisce un processo semplice. La maggior parte delle banche statunitensi richiede un numero di previdenza sociale per emettere carte di credito a studenti internazionali, ma Citibank no. Ha una carta di credito per studenti internazionali e nessuna tassa annuale. E non c’è canone mensile per il suo conto in banca.

Il servizio di trasferimento globale di Citibank consente agli utenti di inviare facilmente denaro dagli Stati Uniti a un altro paese, in modo che tu possa trasferire facilmente i fondi avanti e indietro tra il tuo conto e il conto domestico del tuo paese d’origine.

Come ottenere un numero di previdenza sociale

Sebbene Citibank non richieda un numero di previdenza sociale, è necessario un numero di previdenza sociale per ottenere una carta di credito presso la maggior parte delle altre banche statunitensi.Finché studi su F-1, M-1 o J-1, puoi ottenere un numero di previdenza sociale visto per studentiEd è autorizzato a lavorare negli Stati Uniti.

Le migliori carte di credito richiedono che tu ottenga prima un lavoro. Se non riesci a trovare un lavoro nel campus, questo può essere complicato. Trovare un lavoro fuori dal campus richiede l’autorizzazione del Department of Homeland Security.

Una lettera di autorizzazione della tua scuola o futuro datore di lavoro ti consente di richiedere una tessera di previdenza sociale che ti consente di lavorare. Se non lavori, puoi ottenere diversi tipi di numeri di previdenza sociale, ma la tua carta indicherà che non sei idoneo al lavoro. Tuttavia, ti consente comunque di ottenere carte di credito da banche che forniscono carte di credito a studenti internazionali.

Per prima cosa attendo con ansia una carta di credito protetta

Dopo aver ottenuto un numero di previdenza sociale, dovrai risolvere la tua mancanza di storia creditizia negli Stati Uniti. Molto probabilmente dovrai fare domanda almeno inizialmente Carta di credito protetta.

Per questa carta, di solito devi depositare l’importo che utilizzerai come limite di credito. Ad esempio, è necessario effettuare un deposito di $ 500 per una linea di credito di $ 500.non è un Carta prepagata, Quindi finché paghi il conto, i tuoi soldi rimarranno gli stessi e guadagneranno interessi. La scelta migliore per le banche che forniscono carte di credito garantite è probabilmente quella di essere vicino alla scuola per fornire servizi ad altri studenti.

Assicurati di pagare tutte le fatture in tempo per stabilire una buona storia creditizia. Dopo 6-12 mesi, dovresti avere una storia abbastanza forte da guadagnare Nessuna garanzia Una carta di credito che non richiede un deposito. Puoi ottenerlo dalla stessa banca o da un’altra banca.

Altri modi per stabilire una storia creditizia

Tranne partire da uno Carta di credito protetta, Potresti essere in grado di stabilire una cronologia del credito pagando regolarmente altre fatture.

Ad esempio, se vivi fuori dal campus, puoi chiedere al gestore del tuo condominio di rendicontare l’affitto che paghi regolarmente Agenzia di informazioni creditizie Per dimostrare che paghi le bollette in tempo. Puoi anche richiedere di segnalare la cronologia dei pagamenti del tuo telefono cellulare e altre utilità per aiutarti a stabilire una cronologia del credito più velocemente. Alcune di queste entità possono essere d’accordo con il rapporto, ma non tutte sono d’accordo. Man mano che il tuo credito migliora, dovresti avere più opzioni e migliori opzioni per le carte di credito.

Linea di fondo

Gli studenti internazionali devono affrontare sfide nell’ottenere una carta di credito negli Stati Uniti.Il modo migliore per ottenere una carta di credito che può essere utilizzata a livello internazionale è ottenerne una da una banca nel tuo paese.

Se questa non è un’opzione, Citibank fornirà carte di credito per studenti che non richiedono un numero di previdenza sociale. Altre banche hanno bisogno di questa prova di identità. Dopo aver ottenuto una carta di credito, assicurati di effettuare tutti i pagamenti in tempo per stabilire una solida storia creditizia negli Stati Uniti.