Le migliori opportunità di trading nel terzo trimestre – shareandstocks.com

GBP/JPY, GBP, JPY: le migliori idee di trading per il terzo trimestre del 2021:

Yen Giapponese Mentre la Fed accelera il suo programma di rialzo dei tassi di interesse

Scommettere che l’anti-inflazione strutturale darà al Giappone un vantaggio sul reddito reale

libbre Contro lo yen si possono subire perdite enormi, attenzione al modello superiore

Lo yen sale dopo un grande evento a giugno Comitato federale del mercato aperto Open Durante l’incontro, i responsabili delle politiche hanno dichiarato che la crescita dei prezzi ha superato le loro aspettative e ha posticipato il programma per i prossimi aumenti dei tassi di interesse. In precedenza, la banca centrale aveva sempre creduto che i tassi di interesse sarebbero stati piatti nel 2023, e ora prevede di aumentare i tassi di interesse due volte quell’anno.

Dopo l’annuncio, le opinioni di mercato implicite nei future sui fondi federali sono più radicali: si prevede che i tassi di interesse verranno aumentati una volta nel 2022 e due nell’anno successivo. Ciò potrebbe riecheggiare i successivi commenti intransigenti fatti da funzionari inclusi i presidenti della Federal Reserve Bank di St. Louis, Boston e Dallas.

Il tasso di rendimento in Giappone e il tasso di rendimento negli Stati Uniti sono aumentati contemporaneamente, riflettendo la diffusa dollaro Americano Come mezzo di scambio preferito per il commercio globale.Quasi l’80% delle transazioni valutarie globali è in dollaro AmericanoPertanto, l’aumento del costo del prestito di dollari di solito si traduce in maggiori costi del credito a livello globale.

Si dà il caso che la Fed stia lentamente avviando il processo e ha scoperto che all’inizio della pandemia di Covid-19, la maggior parte dei tassi di interesse di politica globale si è avvicinata al Giappone, cioè tendendo a zero, a volte addirittura superando lo zero, ed entrando nel zona negativa. Il recupero da queste profondità nella maggior parte dei luoghi dovrebbe essere accompagnato dalla deflazione.

Il Giappone è un’eccezione familiare. Qui, le forze strutturali hanno depresso i prezzi per la maggior parte dei 30 anni e hanno ispirato un contrattacco epico (e quasi inconcludente) da parte della Bank of Japan. Ciò significa che il tasso di interesse reale del Giappone (ovvero il tasso di rendimento nominale scontato al tasso di inflazione atteso) è superiore alla maggior parte dei paesi del G10.

Poiché la maggior parte dei tassi di interesse nominali si è avvicinata allo zero, l’entità dello sconto sull’inflazione è diventata critica. Rispetto ai concorrenti globali, i rendimenti del Giappone sono intrinsecamente bassi, quindi i rendimenti corretti per l’inflazione delle attività denominate in yen sembrano più interessanti.

La politica della Banca del Giappone di limitare il rendimento dei titoli del Tesoro a 10 anni allo 0% è ovviamente uno svantaggio, ma sembra essere fragile. La banca centrale possiede già quasi la metà dell’emissione di obbligazioni giapponesi per mantenerla. Lo spazio per fare di più sembra essere limitato, per timore che le autorità monetarie e il governo stesso vengano accusati di una completa monetizzazione del debito, che è un tabù internazionale.

Tra le principali valute, il vantaggio più evidente dello yen in questo senso sembra essere nei confronti della sterlina britannica. Poiché i timori per l’inflazione spingono la Fed ad agire per aumentare i tassi di interesse nominali globali, è probabile che il vantaggio di rendimento reale del Giappone si espanda ulteriormente.

Analisi tecnica GBP/JPY

In termini di tecnologia, GBP/JPY Un doppio massimo può essere formato al livello di resistenza vicino al massimo di gennaio 2018. Il prezzo rompe il supporto della linea di tendenza di 7 mesi e il movimento al rialzo dell’avvertimento di divergenza negativa dell’RSI può essere indebolito. La rottura del supporto a 151,32 potrebbe esporre l’area 148-149. Un’ulteriore rottura al di sotto di questo livello potrebbe anche interrompere la tendenza al rialzo da marzo 2020.

Creazione di grafici settimanali GBP/JPYVisualizzazione delle transazioni

