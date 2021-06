Le migliori scorte di acciaio nel terzo trimestre del 2021

Azioni in acciaio con il miglior rapporto qualità-prezzo Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Messell Pao (

MTLPR) 0,77 0.8 1.4 Ternim SA (

TX) 36.63 7.2 5.2 Società siderurgica nazionale (

Codice di identificazione standard) 8.72 12.0 6.3

fonte: grafico

Michel Pao: Mechel PAO è una società mineraria, siderurgica ed elettrica con sede in Russia. L’azienda produce semilavorati in acciaio, coke, minerale di ferro, prodotti chimici ed elettricità. Per il primo trimestre del 2021, la società ha riferito che a causa di fattori esterni e interni, la produzione e le vendite di molti dei suoi prodotti chiave sono diminuite drasticamente di anno in anno. La società ha affermato che le tendenze del mercato sono migliorate in modo significativo ad aprile.

Ternium è un’azienda con sede in Lussemburgo che produce e lavora prodotti in acciaio utilizzati in un’ampia gamma di settori, tra cui automobili, elettrodomestici, energia, beni strumentali ed edilizia. Corporazione nazionale dell’acciaio: Companhia Siderurgica Nacional è un produttore di acciaio brasiliano. Estrae minerale di ferro e produce acciaio semilavorato per varie industrie. Nel primo trimestre del 2021, la società ha registrato un utile netto di 5,7 miliardi di reais (circa 1,1 miliardi di dollari USA), rispetto a una perdita netta nel primo trimestre del 2020. Il fatturato netto delle vendite è più che raddoppiato di anno in anno. Vendite forti e prezzi in continuo miglioramento hanno contribuito alla performance.

Questi sono i migliori titoli in acciaio Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.