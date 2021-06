Le migliori scorte di rame nel terzo trimestre del 2021

Il miglior rapporto qualità-prezzo in rame Prezzo ($) Valore di mercato ($ miliardi) Rapporto P/E di monitoraggio su 12 mesi Turquoise Mountain Resources Co., Ltd. (

Contingente tariffario) dollaro canadese 20.60 4.1 Dollaro canadese 5.2 Società mineraria di rame in montagna (

CMMC.TO) dollaro canadese 4.06 dollaro canadese 0.8 7.8 Società mineraria Capstone (

assistenza clienti) 5.15 dollari canadesi dollaro canadese 2.1 12.2

fonte: grafico

Turquoise Mountain Resources Co., Ltd.: Turquoise Hill Resources è una società mineraria canadese impegnata nell’esplorazione e nello sviluppo di risorse minerarie e metalliche in Asia e Australia. La sua principale risorsa è la miniera di rame-oro di Oyu Tolgoi nel sud della Mongolia. La società ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 a maggio (Vento e nuvole), al 31 marzo 2021. A causa della forte crescita dei ricavi, l’utile netto attribuibile ai proprietari delle società (escluso l’utile netto da partecipazioni di minoranza) è aumentato del 423,9%.

Turquoise Hill Resources è una società mineraria canadese impegnata nell’esplorazione e nello sviluppo di risorse minerarie e metalliche in Asia e Australia. La sua principale risorsa è la miniera di rame-oro di Oyu Tolgoi nel sud della Mongolia. La società ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 a maggio (Vento e nuvole), al 31 marzo 2021. A causa della forte crescita dei ricavi, l’utile netto attribuibile ai proprietari delle società (escluso l’utile netto da partecipazioni di minoranza) è aumentato del 423,9%. Società mineraria di rame in montagna: Copper Mountain Mining è uno sviluppatore minerario con sede in Canada, specializzato nell’estrazione del rame. La miniera di punta della compagnia Copper Mountain si trova nel sud della British Columbia. La società ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 che si concluderà il 31 marzo 2021 alla fine di aprile. La società ha registrato un utile netto di 52,1 milioni di dollari canadesi (43 milioni di dollari USA), uno spostamento significativo rispetto alla perdita netta riportata di 43,5 milioni di dollari canadesi (35,9 milioni di dollari USA) nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono aumentati del 227,3%. Copper Mountain Mining ha dichiarato che finora le sue operazioni, la logistica e la catena di approvvigionamento non hanno subito gravi interruzioni a causa della pandemia di COVID-19.

Copper Mountain Mining è uno sviluppatore minerario con sede in Canada, specializzato nell’estrazione del rame. La miniera di punta della compagnia Copper Mountain si trova nel sud della British Columbia. La società ha annunciato i risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 che si concluderà il 31 marzo 2021 alla fine di aprile. La società ha registrato un utile netto di 52,1 milioni di dollari canadesi (43 milioni di dollari USA), uno spostamento significativo rispetto alla perdita netta riportata di 43,5 milioni di dollari canadesi (35,9 milioni di dollari USA) nello stesso periodo dello scorso anno. I ricavi sono aumentati del 227,3%. Copper Mountain Mining ha dichiarato che finora le sue operazioni, la logistica e la catena di approvvigionamento non hanno subito gravi interruzioni a causa della pandemia di COVID-19. Società mineraria Capstone: Capstone Mining è impegnata nell’esplorazione, sviluppo e produzione di una gamma di minerali diversi, tra cui rame, oro, argento, zinco, ferro e piombo. La società ha attività negli Stati Uniti, in Messico e in Cile. Capstone Mining ha annunciato i suoi risultati finanziari per il primo trimestre dell’anno fiscale 2021 che si concluderà il 31 marzo 2021 alla fine di aprile. Spinta dall’aumento dei prezzi del rame, la società ha ottenuto un utile netto di 127 milioni di dollari grazie alla forte crescita dei ricavi, un cambiamento significativo rispetto alla perdita netta riportata di 21,9 milioni di dollari nello stesso periodo dello scorso anno.

Questi sono i migliori inventari di rame Crescere Un modello per il punteggio delle aziende basato sul peso 50/50 della percentuale YOY dell’azienda nel trimestre più recente reddito Crescita e il suo trimestre più recente YOY Utile per azione (EPS) Crescere. Sia le vendite che i guadagni sono fattori chiave per il successo dell’azienda. Pertanto, classificare le società in base a un solo indicatore di crescita rende la classifica vulnerabile ad anomalie contabili nel trimestre (come cambiamenti nelle leggi fiscali o cambiamenti nei costi di ristrutturazione), che possono rendere l’uno o l’altro numero non rappresentativo dell’intero business. Sono escluse dagli outlier le società con un utile trimestrale per azione o una crescita del fatturato superiore al 2.500%.