Le misure di autorizzazione di “Guerra per sempre” subiscono un ritardo nel Senato degli Stati Uniti Reuters

Il team ha programmato un secondo incontro di lavoro giovedì, ma non è ancora certo se l’AUMF si terrà per allora.

I sostenitori dell’abolizione affermano che è tempo di controllare i poteri obsoleti del presidente utilizzati in vaste operazioni militari internazionali senza l’approvazione del Congresso. L’ex presidente Donald Trump ha citato l’AUMF del 2002 come motivo per attaccare i comandanti militari iraniani all’aeroporto di Baghdad all’inizio del 2020.

Giovedì, una maggioranza bipartisan alla Camera dei Rappresentanti ha sostenuto l’abrogazione della legislazione AUMF del 2002 come parte dei continui sforzi del Congresso per ritirare il potere di dichiarare guerra alla Casa Bianca.

Hanno detto in una lettera: “Dovremmo valutare appieno la situazione locale, l’impatto dell’abolizione dell’AUMF nel 2002 sui nostri amici e come reagiranno i nostri oppositori, tra cui l’ISIS e le milizie sostenute dall’Iran”.

WASHINGTON (Reuters) – Il voto della commissione del Senato degli Stati Uniti per revocare l’autorizzazione all’uso del potere militare nella guerra in Iraq nel 2002 è stato rinviato di almeno un giorno dopo che lunedì cinque repubblicani hanno richiesto un’audizione pubblica e un briefing confidenziale.

© Reuters. Immagine del file: il 31 dicembre 2019, i soldati dell’esercito americano della 1a brigata della 25a divisione di fanteria della task force irachena hanno servito come posizione difensiva presso la base operativa di prima linea Alliance III a Baghdad, in Iraq. sergente maggiore dell’esercito degli Stati Uniti. Desmond Cassell/Gruppo di lavoro-Affari pubblici iracheni

