Le misure di protezione dei bambini di Apple sollevano seri problemi di privacy

Apple ha appena compiuto un passo importante nel limitare la diffusione della pornografia infantile, aggiungendo allo stesso tempo una protezione aggiuntiva ai bambini che utilizzano i suoi dispositivi? O apre le porte alla sorveglianza su iPhone?

La scorsa settimana c’era la notizia che il gigante della tecnologia di consumo si unirà Nuovo livello di protezione A causa di considerazioni sulla sicurezza dei bambini, ha causato alcune reazioni prevedibili alla sua attrezzatura americana.Leader politico benvenuto Una posizione più interventista e i sostenitori della privacy avvertono che Apple ha creato un precedente che può essere utilizzato per regolamentare altre forme di contenuti online.

Pertanto, è stato accompagnato da guerre tecnologiche, che spesso hanno contribuito a plasmare la percezione dei gadget e dei servizi digitali più popolari di quell’epoca. In effetti, poche persone metterebbero in dubbio l’opportunità di stabilire misure più protettive in alcune delle odierne tecnologie del mercato di massa. La domanda è come farlo al meglio avendo il minimo impatto sulla privacy e sulla libertà degli utenti e se il governo o le potenti aziende tecnologiche dovrebbero emettere ordini.

Finora, Apple si è presa il rischio di proteggere gli utenti del suo sistema iMessage da contenuti dannosi. A differenza di Facebook, non ha un gran numero di moderatori per aiutare a limitare i peggiori contenuti e non esiste un meccanismo per gli utenti per presentare reclami. Alcune azioni sembrano essere in ritardo.

Ma come fare del proprio meglio senza sacrificare principi importanti? Negli ultimi anni, Apple ha respinto la richiesta del governo degli Stati Uniti di aiutare a entrare nell’iPhone di sospetti terroristi e ha condannato a gran voce l’idea di creare “backdoor” nei suoi gadget, che li renderebbero intrinsecamente meno sicuri. Come altre aziende tecnologiche, è sempre stata una ferma sostenitrice della “crittografia end-to-end”: dalla creazione al consumo, la comunicazione digitale dovrebbe essere un principio che non può essere spiato.

Le azioni della scorsa settimana hanno mostrato che entrambi i concetti hanno un certo grado di plasticità. Una nuova politica di Apple prevede la corrispondenza delle immagini su ogni iPhone statunitense di cui è stato eseguito il backup su iCloud con i database ufficiali di pedopornografia. Se viene trovato un certo numero di corrispondenze, Apple disabiliterà l’account dell’utente e avviserà l’agenzia che si occupa dello sfruttamento minorile.

Questo è molto vicino all’installazione di una backdoor per l’iPhone. Il nuovo strumento di Apple può essere facilmente applicato ad altre immagini che un particolare governo ha dichiarato illegali, sebbene Apple insista sul fatto che resisterà a qualsiasi pressione del governo in tal senso.

Un’altra mossa influenzerà la consegna del messaggio. I genitori potranno attivare una funzione in grado di monitorare le informazioni del bambino per trovare foto contenenti nudità. Le immagini di violazione verranno automaticamente sfocate e i genitori possono anche richiedere una notifica se il bambino ha meno di 13 anni.

Questo sembra fornire una bugia alla crittografia end-to-end nella messaggistica. Se un’azienda tecnologica può controllare la situazione dell’utente prima o dopo che il messaggio è stato crittografato, ciò solleva la questione di quali altri aspetti potrebbero entrare nel regno della messaggistica privata in futuro.

Quindi questo significa che l’ultima mossa di Apple, non importa quanto bene intenzionata, segna un passo indietro? non necessario.

L’impatto effettivo di tali modifiche dipende da come vengono attuate. Non si verificano nel vuoto: di solito provocano cambiamenti nel comportamento degli utenti, che possono mitigare alcuni degli effetti più negativi. Agendo per prima, Apple potrebbe ridurre la possibilità che il governo la costringa successivamente ad adottare misure più severe.

È anche importante inserire tali cambiamenti in un contesto più ampio. Se Apple continua ad aggiungere nuove protezioni della privacy per gli utenti, anche se alcune delle sue politiche hanno l’effetto opposto, il risultato complessivo potrebbe essere comunque positivo.

Tuttavia, ci sono ancora molte carenze nel cambio di politica di Apple. Trattando questi cambiamenti come un fatto compiuto, si accorcia il dibattito sul loro potenziale impatto. Se i suoi metodi sono ora un modello per altre aziende tecnologiche, l’idea competitiva che altri hanno lavorato duramente per proteggere i bambini potrebbe non emergere mai.

Agire da solo corre anche il rischio di incitare la concorrenza commerciale. La scorsa settimana, quando la mossa di Apple ha suscitato critiche da parte dell’app di messaggistica istantanea di Facebook WhatsApp, non è stata una sorpresa: WhatsApp è stata coinvolta in un acceso dibattito sulle nuove restrizioni alla raccolta di dati personali da parte degli utenti iPhone.

Un fronte unito dell’industria tecnologica per combattere la pornografia infantile e proteggere i bambini online avrebbe potuto infondere maggiore fiducia. Nel bene e nel male, Apple ha lottato da sola: i suoi utenti di gadget in tutto il mondo ora devono sperare che i fanatici della privacy si siano sbagliati.

